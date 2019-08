La investigación por listeria se amplia a más productos y a una marca blanca

Actualizada 23/08/2019 a las 23:14

La investigación por listeria, una enfermedad que ya afecta a más de 200 personas, se ha ampliado este viernes a otros doce productos de Magrudis -donde se originó el brote-, así como a una partida de carne que esta empresa distribuyó a otra, Martínez León, que luego la comercializó como marca blanca.



La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), del Ministerio de Sanidad, ha ampliado la alerta por el brote, es decir la vigilancia y atención, sobre otros doce productos de la marca andaluza "La Mechá", y ya van diecisiete.



El nivel de concentración de la bacteria listeria en la carne mechada contaminada superaba en más de 150 veces el límite permitido, según la información enviada por las autoridades sanitarias españolas a la Comisión Europea (CE).



AMPLIACIÓN DE LA VIGILANCIA SOBRE OTROS PRODUCTOS "LA MECHÁ"



Todos los lotes de los siguientes productos se incluyen en esta alerta: crema de carne mechada 250 gramos; crema de carne mechada 465 gramos; manteca colorá 250 gramos, manteca colorá 465 gramos; pringá estilo casero 250 gramos.



También la pringá estilo casero 465 gramos; zurrapa de hígado 250 gramos; zurrapa de hígado 465 gramos; Zurrapa lomo blanca 250 gramos; Zurrapa lomo blanca 465 gramos; zurrapa lomo roja 250 gramos, y zurrapa lomo roja 465 gramos.



La distribución de estos doce productos se ha realizado mayoritariamente en Andalucía y en menor proporción en Madrid y Cataluña.



INVESTIGACIÓN SOBRE EL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN



La extensión de la alerta llega el mismo día en que se ha confirmado que las mechadoras de la fábrica de Magrudis contenían la bacteria, lo que es un indicio más de que estaba contaminada y da pie a pensar, según los expertos, a una contaminación "posiblemente extensa" en la factoría.



Pero los técnicos ya avisan de que la investigación para aclarar el origen de ella no será fácil ni rápida.



La ampliación de la alerta se ha adoptado también después de que los análisis "preliminares" realizados a todos los productos de la empresa de Sevilla dieran también positivo a esta bacteria -como lo hicieron con la carne mechada- en el lomo al jerez y lomo a la pimienta.



Los técnicos están ahora también centrados en determinar si la contaminación podría haber llegado además a la carne comercializada como marca blanca, de la que por el momento se ha inmovilizado "de manera cautelar" una "pequeña cantidad", según el delegado de Salud de

Sevilla, Juan Manuel Flores, y el subdirector general de Protección de la Salud de la Junta, Jesús Peinado.



En cualquier caso, el análisis de las muestras, fechadas a 7 de agosto y enviadas por España al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, siglas en inglés), revela que la concentración de la bacteria en la carne mechada era superior a 15.000 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por gramo, cuando el máximo permitido por la Unión Europea para alimentos listos para su consumo es de 100 UFC/g, de acuerdo con la legislación vigente.

MÁS DE 200 AFECTADOS: UN FALLECIDO CON PRESENCIA DE LISTERIA



Los casos asociados a la listeria superan ya los 200 y el grueso de los enfermos sigue aumentando en Andalucía, donde hay que sumar a 25 personas más hasta llegar a los 186 sólo en esta comunidad, en la que se investiga una segunda muerte, la de un enfermo terminal con presencia de la bacteria.



El fallecido tenía 72 años y era un enfermo terminal de cáncer de páncreas, que ingresó el pasado día 10 con un episodio de fiebre y que dio positivo en contagio por listeria.



Hasta que no se realicen los análisis moleculares no se podrá dirimir si su fallecimiento (el primero fue el de una mujer de 90 años en Andalucía) está relacionado con el brote de listeriosis, según el doctor José Miguel Cisneros, portavoz de la Junta de Andalucía para esta crisis sanitaria.



Según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCaes), del Ministerio de Sanidad, la Junta de Andalucía le ha notificado 186 casos confirmados, la mayor parte en Sevilla (153), aunque también hay otros en casi todas las provincias de la Comunidad: Huelva (16 ), Cádiz (8), Málaga (5) y Granada (4).



En Aragón hay tres casos confirmados y cuatro probablemente asociados; en Asturias, seis casos probables de una misma familia que consumieron carne mechada con origen en Sevilla y una embarazada en investigación, y en Castilla-La Mancha: nueve casos en estudio que han comido carne mechada.



En Castilla y León, un único caso confirmado asociado al brote; en Cataluña, cinco casos sospechosos todos pendientes de verificación; en Extremadura: 16 casos notificados (tres de ellos confirmaron el consumo de carne de la marca "La Mechá" y trece en estudio).

En Madrid, hay seis casos notificados, todos en investigación.



REUNIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS



En Madrid se darán cita el lunes la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, con los consejeros de salud de las comunidades autónomas para intercambiar información sobre el brote.



El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha dicho este viernes que el Gobierno autonómico ha actuado "con diligencia y rapidez" para frenar "la alerta sanitaria", una opinión que no comparte la oposición.



El PSOE-A ha solicitado la comparecencia urgente en un pleno extraordinario del Parlamento andaluz del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que detalle la "penosa y desastrosa" gestión de su gobierno del brote de listeriosis en Andalucía.



La portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha asegurado también que la "única salida" del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras su "nefasta gestión" en la crisis de la listeriosis es "dimitir y reconocer que le viene muy grande".

