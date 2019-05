Pedro Sánchez propone a los catalanes Batet y Cruz para presidir Congreso y Senado

Actualizada 17/05/2019 a las 14:48

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha elegido a dos catalanes para presidir el Congreso y el Senado. Se trata de la actual ministra de Política Territorial en funciones, Meritxell Batet, para la Cámara Baja y del senador del PSC Manuel Cruz, han anunciado fuentes de la dirección del partido.



Sánchez reúne este mediodía, a partir de las 12.30 horas (una vez terminado el Consejo de Ministros), a la Ejecutiva Federal del PSOE para que apruebe formalmente estos nombramientos, junto al resto de los miembros que se presentarán para las Mesas del Congreso y del Senado, que se constituyen el próximo 21 de mayo.



También se elegirá a los miembros de las direcciones de los grupos parlamentarios, incluidas las portavocías, que deberán ser refrendados por el conjunto de los grupos parlamentarios en su primera reunión.



Sánchez se ha visto obligado a cambiar su propuesta para presidir el Senado después de los que independentistas bloquearan la opción del líder del PSC, Miguel Iceta, que, al no concurrir en las listas a las generales, para presidir el Senado debía ser elegido senador por designación autonómica, a propuesta del Parlament.



Aunque Iceta ha recurrido este veto ante el Tribunal Constitucional, que está pendiente de resolverlo, él mismo, en varias entrevistas con medios de comunicación, asumía que no podría presidir el Senado. La elección de un catalán para sustituirle aleja el escenario de presentar un presidente interino para la Cámara Alta a la espera de que se resuelva a su favor el recurso ante el TC, que no tiene previsto verlo antes de la constitución de las Cortes el próximo 21 de mayo.



Licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y con un posgrado en derecho Inmobiliario y Urbanístico, Batet es diputada desde la VIII legislatura que comprendió el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.



LA RENUNCIA AL DERECHO A DECIDIR



En 2013, Batet, siendo diputada del PSC, votó en el Congreso de los Diputados a favor del derecho a decidir, junto a la mayoría de sus compañeros socialistas catalanes -con la excepción de Carmen Chacón- dividiendo así el Grupo Parlamentario Socialista, puesto que el PSOE votó en contra.



Eran los tiempos en que el PSC, con Pere Navarro al frente, defendía el reconocimiento del derecho a decidir de los catalanes a través de un referéndum pactado. Tres años después, los socialistas catalanes, ya con Iceta en la dirección, abandonaron estos postulados y se alinearon con la postura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, consistente en la promoción de una reforma constitucional que avance hacia el modelo federal y que resuelva el encaje de Cataluña en España, reforzando su autogobierno.



En la actualidad, Batet sostiene que el referéndum de autodeterminación no tiene cabida en la Constitución española y se opone frontalmente al proyecto independentista.



Manuel Cruz, de 68 años, es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona y fue uno de los diputados socialistas que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en 2016.



Fue de 'número dos' en las listas al Congreso en la pasada legislatura, detrás de Batet, y el 28 de abril concurría en las listas al Senado. Forma parte de la corriente del PSC 'Federalistas de Esquerra' y es colaborador habitual de medios de comunicación tales como 'El País', 'El Confidencial', 'Catalunya Radio' y la 'Cadena Ser'.

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+