Ordenan la detención de la exnovia de Bernardo Montoya por el caso de Laura Luelmo

Actualizada 16/05/2019 a las 15:34

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) ha acordado este jueves la detención y puesta a disposición del juzgado de la expareja de Bernardo Montoya, Josefa C., pese a estar en calidad de investigada en relación con el caso de la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo el pasado mes de diciembre en El Campillo.



En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha precisado que la juez la había citado como investigada este jueves a las 10.30 horas pero "la misma no ha comparecido y no ha justificado dicha incomparecencia".



Por ello, han confirmado las fuentes judiciales, se ha celebrado un acto procesal en el que la Fiscalía ha solicitado que se acuerde la detención y puesta a disposición del Juzgado de la investigada a fin de tomarle declaración. Además, tanto la acusación como la defensa de Bernardo Montoya se han adherido a dicha petición, tras lo que la juez ha acordado dicha medida. El TSJA también ha confirmado que la causa no está bajo secreto de sumario.



Previamente, antes de entrar a los juzgados, el abogado de Montoya, Miguel Rivera, señaló a periodistas que desconocía la ausencia de la mujer porque "está citada", agregando entonces que "su no comparecencia no influye en nada respecto a Montoya de momento". Además, ha apuntó que se podría abrir una orden de detención de oficio sobre la investigada.



La citación de la expareja de Bernardo Montoya se produce después de que el acusado diera una nueva versión de los hechos en sede judicial a través de videoconferencia el pasado 4 de abril, donde acusaba de la muerte de Laura Luelmo a su expareja, que "la golpeó con un martillo".



El presunto autor de los hechos se autoinculpó en una primera declaración judicial, que finalmente cambió ya que según su letrado, Miguel Rivera, Montoya le explicó que "lo hizo por amor" y porque "no se encontraba en condiciones muy idóneas" cuando confesó la autoría del crimen.



Montoya se encuentra interno en la cárcel sevillana tras su ingreso la madrugada del día 22 de diciembre en el módulo de enfermería del centro penitenciario de Huelva con un interno de apoyo para reforzar su vigilancia. No obstante, dada la entidad del delito investigado en el caso, se consideró oportuno su traslado de la provincia de Huelva.



Los hechos sucedieron el pasado mes de diciembre, cuando la joven profesora natural de Zamora Laura Luelmo desapareció en El Campillo (Huelva), donde residía tras ocupar una plaza de profesora en un instituto de Nerva. Tras su desaparición el día 12, su cuerpo sin vida se encontró el día 17 con signos de violencia en un paraje de los alrededores de la localidad. Un día después, Bernardo Montoya fue detenido como principal sospechoso.

