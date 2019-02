Rivera llama a "echar" a Sánchez porque "dinamita" el constitucionalismo

Actualizada 17/02/2019 a las 15:01

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llamado este domingo a "echar" del Gobierno a Pedro Sánchez el 28A "con votos, no insultándole", al ser un "obstáculo" y un "dinamitador" del diálogo entre constitucionalistas, y ha garantizado que él no pactará ni aprobará indultos a "golpistas".



Tras la desconvocatoria de la manifestación prevista para este domingo en Barcelona para reclamar unas elecciones que tendrán lugar finalmente el 28 de abril, Rivera ha protagonizado un acto de partido en un hotel de la capital catalana en plena precampaña, en el que ha aprovechado para anunciar que se presenta a las primarias para ser candidato a la Presidencia del Gobierno.



Rivera ha aceptado el "reto" de volver a ser candidato a la presidencia en un acto con dirigentes del partido y simpatizantes en el que ha intervenido también la líder del partido en Cataluña y portavoz nacional, Inés Arrimadas, y la senadora Lorena Roldán.



Albert Rivera ha erigido a Ciudadanos como un partido "preparado para ganar las generales" con una propuesta de "centro" y que reivindica el "patriotismo civil", como "mejor antídoto al nacionalismo".



El presidente de Ciudadanos ha hecho un llamamiento a hacer aflorar una nueva "etapa" en España, en que se superen "las dos Españas y las trincheras" y que mire al siglo XXI, pues ha admitido que está "cansado de escuchar a Sánchez con Franco y a -Pablo- Casado con el aborto".

"España se va levantar del sanchismo, del bipartidismo y de los nacionalistas", ha augurado el dirigente, que ha apelado a "conjurarse para enviar a Sánchez a la oposición" y para formar un gobierno "donde los nacionalistas no pinten nada", ha añadido.



Rivera ha vertido críticas a Sánchez por, a su juicio, querer "entregar las llaves" de España a los independentistas y le ha advertido de que "no se puede gobernar un país con quien quiere liquidarlo", algo que cualquier presidente del Gobierno debería llevar "tatuado" en la piel y que es tan "sencillo" que hasta "lo entiende una niña de 7 años".

En este sentido, ha llamado a ganar a Sánchez generando "una ola de dignidad y de ilusión": "No quiero echarle insultando, no quiero perder el tiempo, quiero echar a Sánchez con votos y democracia, necesitamos que pase a la oposición", ha incidido.



Ha proseguido que el problema de España no es solo el separatismo sino un "aliado" del mismo en Moncloa, en referencia a Sánchez, al que ve capaz de darle a los independentistas "todo lo que piden" y "silenciar" a los constitucionalistas.



"Sánchez se ha convertido en el obstáculo entre constitucionalistas, un dinamitador de acuerdos constitucionales, en el problema para poder avanzar", ha subrayado.



Así que los votos a Ciudadanos servirán, ha remarcado, para "enviar a Sánchez a la oposición" y para que haya nuevo Gobierno "constitucionalista, desde el centro político, con el liberalismo como bandera y para unir a los españoles, no para hacer trincheras entre rojos y azules".



Después de la visita de Ciudadanos este sábado a la localidad natal del expresident Carles Puigdemont, Amer (Girona), sin registrarse incidentes, Rivera ha prometido que si es presidente de Gobierno "no va a haber ni un solo pueblo que no se pueda pisar con libertad", pues "ya basta de pedir perdón por ser español", ha zanjado.



Por su parte, Inés Arrimadas ha subrayado que Ciudadanos es el partido que "saca la bandera de España con orgullo tanto en la plaza Colón -de Madrid- como en Amer".



La portavoz nacional ha criticado también que Sánchez haya "confundido a Cataluña con el racista y xenófobo -Quim- Torra", el presidente de la Generalitat.

Selección DN+