Actualizada 26/01/2019 a las 15:10

Unas 4.000 personas han participado este sábado, junto a la familia de Marta del Castillo, en una manifestación que ha recorrido el centro de Sevilla para reivindicar que se repita el juicio por el asesinato de la joven, cometido el 24 de enero de 2009.



La manifestación ha salido desde los jardines de Murillo, con personas de todas las edades portando pancartas en representación de varias ciudades y comunidades autónomas españolas, y con el apoyo de algunas de las familias que han sufrido asesinatos, como la de Sandra Palo.



Antes de iniciar el recorrido, los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y su abuelo materno, José Antonio Casanueva, han dejado un ramo de flores a las puertas de los juzgados de Sevilla, acompañados por una veintena de los manifestantes y personas que, a título personal, se han unido al pequeño homenaje.

El ramo de flores tenia dos cintas, una con la bandera española y el lema “España no te olvida”, y otro con la bandera andaluza en el que se podía leer “Pero la justicia sí”.



En declaraciones a los periodistas, José Antonio Casanueva ha dicho que se trata de un día "agridulce", ya que, aunque después de 10 años el cadáver sigue sin ser encontrado, la familia está muy orgullosa "de la ciudadanía de Sevilla y toda España" y con la "solidaridad del pueblo español con Marta, igual que con todas las víctimas”.



Antonio del Castillo, por su parte, ha explicado que han colocado un ramo de flores "en lo que se supone que es el Palacio de Justicia, porque aquí todavía no se ha hecho justicia”.



Ha criticado que “hemos visto en los últimos días muchos reportajes de lo que se supone que pasó en la noche del 24 de enero, y es inaudito ver al hermano de Miguel (Carcaño, condenado como autor del crimen) siempre tapado y a su novia siempre tapada”.



Eva Casanueva ha agradecido a los que han participado en la manifestación "y a los que no están, que están de corazón”, tras “diez años de angustia, de pena, de rabia”, y ha añadido que la movilización de hoy es “un homenaje a todas las víctimas a las que la justicia ha dado de lado”.



Entre los representantes políticos presentes en la movilización, estaba el exministro del Interior y exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, del PP, que ha dicho que “es lógico que los que hemos vivido esto desde el primer momento con esta familia tengamos roto el corazón”.



"Se han conseguido pasos, se siguen haciendo indagaciones, pero la familia está rota, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para llevar la tranquilidad a esta familia, que no saben donde está su hija, no han podido hacer el duelo”, ha añadido Zoido.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha dicho que participaba en la movilización “desde un aspecto humanitario y personal, pero sobre todo en apoyo a una familia que lleva sufriendo diez años, primero por el asesinato de su hija y después diez años de no poder conocer donde está su cuerpo”.



Serrano ha pedido “que la justicia reaccione, la justicia verdadera por la que clama el pueblo”, y que los causantes de este asesinato tengan "una pena proporcional".

Entre las familias que han sufrido crímenes en los últimos años, la madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, ha dicho que “hay que repetir el juicio porque lo que hicieron fue un circo” y que “no podemos permitir que nos asesinen continuamente a nuestros hijos o que nos los violen”.



La manifestación ha terminado con la lectura de un manifiesto en la plaza de San Francisco en el que la familia de Marta ha vuelto a reclamar la repetición del juicio, tras lo que se han soltado globos y palomas al cielo de la ciudad.

