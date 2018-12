Doce muertos y 11 desaparecidos de una patera rescatada en el mar de Alborán

Actualizada 20/12/2018 a las 15:14

Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 33 personas de una patera en cuyo interior había once cadáveres y de la que buscan otros once inmigrantes en el mar de Alborán, aunque uno de los supervivientes falleció tras su llegada a puerto.



De las doce víctimas mortales, diez son hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada.



Una portavoz de Salvamento Marítimo ha informado de que la embarcación habría salido con 55 personas a bordo durante la madrugada del pasado 18 de diciembre desde la zona del Cabo del Agua (Marruecos).



La embarcación ha sido buscada durante dos días y, al final, ha sido localizada por el buque de investigación Hespérides en el mar de Alborán.



Salvamento Marítimo ha explicado que once de los ocupantes de la patera habrían desaparecido durante la travesía y otros once han muerto durante el trayecto, mientras que el resto ha sido rescatado por la embarcación Salvamar Spica.



Sin embargo, el coordinador de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, ha declarado que, tras la llegada a puerto, uno de los rescatados ha fallecido.



Salvamento Marítimo mantiene un dispositivo de búsqueda en el que participan el buque SAR Mastelero y el avión Cóndor 4 del Frontex para intentar localizar otras tres pateras, que también están inspeccionando la zona en busca de los desaparecidos.



El coordinador de Cruz Roja ha añadido que anoche se prestó atención sanitaria a los supervivientes y ahora se les está dando apoyo social.



Al mismo tiempo tratan de contactar con las familias de los fallecidos para que puedan hablar con la Policía Judicial, con el fin de reconocer los cuerpos y realizar los trámites correspondientes.

