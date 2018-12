Absuelto el acusado de pedir fotos desnuda a su hija para darle una lección

Actualizada 18/12/2018 a las 13:41

Un juez de Avilés ha absuelto a un hombre que estaba acusado de un delito de abusos sexuales por pedirle a su hija de 14 años fotos desnuda a través de dos perfiles falsos en una red social, al considerar verosímil su versión de que lo hizo para "darle una lección y ponerla a prueba".



La sentencia, dictada por el titular del Juzgado de lo Penal 2 de Avilés, ha avalado la tesis del abogado defensor, Marco Antonio Fernández Pintado, quien ha asegurado que su representado jamás tuvo otra intención al margen de alertar a su hija sobre los riesgos de publicar fotos de índole sexual.



Los hechos ocurrieron en el verano de 2017, cuando el acusado a través de un perfil falso en Instagram, con el sobrenombre de "Carmen", contactó con su hija y le pidió que subiera a la red fotos de ella desnuda diciéndole que "era muy guapa y tenía muy buen cuerpo".



Asimismo, el acusado creó otro perfil falso, en la misma red social, bajo el sobrenombre de "aquiestoyporqsi", desde el cual preguntó a su hija sobre su virginidad y orientación sexual, le envió una foto del torso desnudo de un chico joven y le pidió que le enviara alguna foto de ella con los pechos desnudos.



También ha quedado probado, según la sentencia, que previamente el acusado había tenido conocimiento, a través de redes sociales y vídeos subidos a Internet, de que su hija estaba publicando imágenes de ella de contenido sexual.



Para el juez, estos hechos "no presentan discusión" y refuerza la tesis de la defensa de que el ánimo que movió al padre a cometer estos hechos no fue "de contenido sexual o de satisfacción de sus apetitos sexuales", sino únicamente un "ánimo fiscalizador" de la actividad de su hija en las redes sociales.



El padre había visto algunos vídeos colgados por su hija en Instagram en los que ella tomaba alcohol y fumaba porros, y supo que publicaba fotos de contenido sexual en las redes sociales, si bien no podía ver las fotografías pues su hija le tenía bloqueado, lo que le llevó a crear dos perfiles falsos.



El juez ha absuelto con todos los pronunciamientos favorables al acusado del delito de abuso sexual y ha acordado que, una vez que la sentencia sea firme, quedará sin efecto la prohibición de acercamiento y comunicación acordada por el juzgado de Instrucción número 6 de Avilés.



La sentencia aún no es firme, y contra la misma cabe interponer recurso de apelación.

