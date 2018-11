El PSOE ganaría de nuevo en Andalucía con el 31% de los votos

19/11/2018 a las 06:00

El PSOE volvería a ser el partido más votado y con mayor número de diputados en Andalucía en las elecciones del 2 de diciembre, de confirmarse los datos del sondeo preelectoral llevado a cabo por Metroscopia para este diario en la semana previa al inicio de la campaña electoral.

En estos momentos, los socialistas obtendrían el 30.9% de los votos válidos emitidos, y entre 37 y 40 escaños de los 109 que componen el Parlamento andaluz. Este resultado supondría para el PSOE una pérdida de 4, 5 puntos y de siete a 10 escaños con respecto a 2015. Esto signfica que el PSOE necesitaría el apoyo de otro partido para poder seguir gobernando. Tras los socialistas, y a unos 10 puntos, estarían tres formaciones políticas, todas ellas, y eso es algo inédito en la política andaluza, por encima del 20% de los votos.

Con el 21.2% y entre 22 y 24 escaños se situaría Ciudadanos. La formación naranja experimentaría un notable crecimiento y llega a más que duplicar sus resultados respecto a 2015 tanto su porcentaje de voto (hace tres años obtuvo el 9.3%) como su número de escaños (9). A solo tres décimas de distancia de Ciudadanos, con el 20.9% y entre 23 y 24 escaños, se situaría Adelante Andalucía, la nueva coalición formada por, entre otros, Podemos e IULV-CA. Aunque su resultado sería prácticamente el mismo que la suma del obtenido por Podemos e IULV-CA en 2015, lograría, sin embargo, entre 3 y 4 escaños más de los 20 que por separado obtuvieron ambas formaciones hace tres años. Ir coaligados les resultaría, así, electoralmente más eficiente porque con prácticamente el mismo porcentaje de voto lograrían más escaños. El PP es el partido que, hoy por hoy, obtendría un peor resultado con respecto a 2015. Con el 20.1% de los votos y 24 escaños perdería 6.7 puntos y nueve escaños. Pasaría a ocupar, al menos en porcentaje de voto, la cuarta posición. Los populares cuentan, en este momento, con la fidelidad de voto más baja de las cuatro principales formaciones políticas andaluzas: solo el 47% de sus votantes de 2015 repetiría ahora su voto. Sufren una importante fuga de votos hacia Ciudadanos (21%, unos 220.000 votos) y una inferior, aunque novedosa, hacia Vox (4%, en torno a los 40.000 votos). El ascenso de Vox se da en todas las provincias, pero no le basta para lograr representación parlamentaria.

La competitividad que arroja este modelo, sobre todo en lo que respecta a la segunda plaza, con diferencias de apenas unos miles de votos, hace que la campaña electoral iniciada el viernes cobre más importancia de la habitual. Según explica el informe de Metroscopia, la relevancia viene “no tanto por la capacidad de movilización que esta pueda tener -la participación electoral estimada para el conjunto de Andalucía se sitúa en el entorno del 64% (similar a la de 2015) y no parece que vaya a variar- sino por su incidencia sobre los denominados decididos indecisos (los que tienen decidido acudir a votar pero todavía no saben por quién hacerlo)”. A dos semanas de las elecciones, casi uno de cada cinco electores que tiene decidido acudir a votar, no sabe por qué opción política acabará haciéndolo.

Voto socialista, para Ciudadanos

El voto socialista tiene dos vías de fuga. Una, que supone en torno al 5%, son los que votarán a Adelante Andalucía, un trasvase que se compensa con los votantes de Podemos e IU que apoyarán ahora al PSOE. La otra, mayor, es el 10% de los votantes socialistas, unos 140.000, que este año se inclinarán por Ciudadanos. Son además unos votos que no se compensan, ya que se calcula que los socialistas atraerán apenas 11.000 votos de los naranjas.

Susana Díaz, la mejor valorada

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es la única candidata conocida por casi todos los encuestados. Pese a eso (los candidatos menos conocidos si suenan a los votantes más afines y por eso suelen ser mejor evaluados), el 33% de los encuestados aprueba su labor política. Sus rivales tienen peor nota: Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, tiene un 28% de aprobados, Juan Marín, de Ciudadanos, un 21% y Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, un 20%.

Balance negativo del Gobierno

La mitad de los andaluces hace en general un balance negativo del Gobierno presidido por Susana Díaz, frente un 29% que lo califica como positivo. La nota media que los andaluces dan al ejecutivo es de 4,1 (en una escala que va del 0, muy mal, al 10, muy bien). Sólo entre los votantes del PSOE son mayoría, de un 75%, los que tienen una opinión positiva del Ejecutivo, al que califican con una puntuación media de 6,6.

El 57%, por el relevo del PSOE

Casi seis de cada diez andaluces cree que ha llegado el momento del relevo de los socialistas al frente del Gobierno de Andalucía, en el lleva desde 1978, y que sean otros partidos los encargado de liderar la Junta. Un 40%, sin embargo, considera preferible que el PSOE siga en el poder: unos, casi tres de cada diez, prefieren que lo hagan mediante acuerdos con otros partidos, y otros, el 13%, con mayoría absoluta.

PROVINCIA A PROVINCIA



ALMERÍA El PSOE, con el 32,8%% de los votos, mantendría los apoyos obtenidos en 2015. El PP sería segundo con el 27,6% de los apoyos, lo que supone una pérdida de 9,4 puntos porcentuales. Esos votos son casi exactamente los que gana Ciudadanos, terceros con el 19,4%. Adelante Andalucía tendría el 14,3%.



CÁDIZ Aunque siguen primeros con el 26,9% de los votos, el PSOE obtiene el peor resultados jamás cosechado en esta provincia, donde nunca recibieron menos del 30% de los apoyos. Adelante Andalucía queda en segunda posición con el 25,4% mientras que Ciudadanos, con el 22,4% duplicaría los apoyos y sobrepasaría al PP (18,4%).



CÓRDOBA Con el 31,9%, el PSOE caería cuatro puntos mientras Adelante Andalucía mejora unas décimas (23,1%) y logra el segundo puesto. El PP aguanta mejor el empuje de Ciudadanos: obtienen el 21,2 y el 17,8% de los votos respectivamente.



GRANADA Con el 32,5% de los votos el PSOE conservaría los cinco escaños que tiene ahora. Ciudadanos, con el 22,2% de los votos (más del doble que en 2015), sobrepasaría al PP, que con el 20,2% cae 10 puntos. Adelante Andalucía, con el 17,2%, perdería uno de los tres escaños que sumaron Podemos e IU en 2015.



HUELVA Hegemonía de la izquierda. El PSOE con el 39% de los votos y Adelante Andalucía, con el 20,2%, lograrían seis de cada diez papeletas, frente al 19,8% que lograría el PP y el 14,8% de Ciudadanos.



JAÉN El PSOE, pese a perder 5 puntos, mantiene su hegemonía con el 37,9% de los votos. Además amplía su distancia respecto al segundo, el PP (21,3%, casi ocho puntos menos). Adelante Andalucía sube hasta el 18,5% de los apoyos, mientras que Ciudadanos crece más de 11 puntos, hasta el 17,3%.



MÁLAGA Es la provincia más reñida, con diferencias menores a cinco puntos entre PSOE (25,1%), Ciudadanos (24,6%), PP (22,1%) y Adelante Andalucía (20,6%). Es el peor resultado para los socialistas desde 1982.



SEVILLA El PSOE pierde seis puntos y con el 32,1% reduce la distancia con Adelante Andalucía (22,4%). El centroderecha se refuerza gracias a que Ciudadanos crece 13 puntos, hasta el 21,9%. El PP, con el 16,8%, tendría el peor resultado de todas las circunscripciones andaluzas.

Selección DN+