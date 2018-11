CCOO denuncia que los jóvenes en España viven una "mili laboral" de precariedad y salarios bajos

Actualizada 19/11/2018 a las 19:04

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este lunes que parece que la juventud sea una especie de "mili laboral" en la que se tiene que aceptar la precariedad y los salarios bajos, y ha añadido que "la juventud no puede asumir esa situación como normal".

Sordo se ha expresado así en la presentación del informe 'Generación Móvil: una radiografía de la juventud y 10 propuestas de futuro' --menores de 29 años--, un acto que ha contado con la participación del secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo, Carlos Gutiérrez, y la secretaria confederal de Política social y Movimientos Sociales, Paula Guisande.

"Una tasa de temporalidad del 58% es un disparate", ha explicado Sordo en relación con la precariedad que soportan los jóvenes, que se manifiesta también en la tasa de contratación a tiempo parcial que dobla la de las personas mayores de 29 años.

Durante la presentación en rueda de prensa, el secretario general de CCOO ha defendido que los jóvenes son "el colectivo más perjudicado por las políticas aplicadas durante la crisis, y si no se cambian, corre el riesgo de seguir siéndolo durante la postcrisis".

Según el informe de CCOO, el 66% de los jóvenes asalariados tenía un contrato temporal y/o una jornada parcial en 2017, frente al 30% de personas de 30 o más años; y un 20% personas jóvenes asalariadas sufría la doble precariedad (contrato temporal y jornada parcial).

"Necesitamos una política integral contra la temporalidad, medidas para que en caso de que la empresa tenga dificultades la primera opción sea el despido fácil; acotar la contratación parcial y subir los salarios más bajos, que afecta a los jóvenes en una importante proporción, uno de cada tres cobra menos de los 14.000 euros de salario mínimo de convenio recogido en el AENC", ha indicado Sordo.

Para el secretario de Juventud y Nuevas realidades del Trabajo de CCOO, las políticas de recortes llevadas a cabo durante la crisis hacen que los jóvenes no sepan si van a trabajar o no, si van a mantener el empleo o qué salario tendrán.

Según Carlos Gutiérrez, la precariedad no es un peaje que se deba pagar, una mochila con la que se deba cargar. "No nos resignamos con esta situación; es más, no queremos que la precariedad se normalice, queremos dar la vuelta a este escenario", ha manifestado.

En la misma línea, la secretaria confederal de Política social y Movimientos Sociales, ha remarcado que CCOO tiene propuestas y ha añadido que "este es el momento de asegurar un futuro digno", diferente al panorama actual de "precariedad social" que tiene su origen en la precariedad laboral.

El riesgo de pobreza entre la población joven ha aumentado, con más incidencia entre las mujeres jóvenes (29%) que entre los hombres jóvenes (25%) en el caso de ingresos por debajo del umbral de pobreza, se ha acentuado el retraso en la edad de emancipación y en la formación de hogares jóvenes, según ha destacado.

En este contexto, el sindicato propone una serie de medidas que pasan por un parque público de vivienda en alquiler; un debate público la eventual aprobación de una ayuda directa a la emancipación; ayudas dirigidas a la iniciativa social; calidad y estabilidad en el empleo más allá del salario; apuesta por la Formación Profesional; educación infantil (0-3 años) universal y gratuita contra las desigualdades sociales y por la natalidad; y ampliación de la educación obligatoria hasta los 18 años.

