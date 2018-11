Sánchez, Casado y Rivera elevan la intensidad de la campaña andaluza

Actualizada 18/11/2018 a las 16:29

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez; del PP, Pablo Casado; y de Ciudadanos, Albert Rivera, han elevado este domingo con su presencia en la provincia de Cádiz la intensidad de la campaña electoral andaluza, a la que han trasladado el debate nacional además de apoyar a sus respectivos candidatos a la presidencia ce la Junta.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Chiclana de la Frontera (Cádiz) junto a la presidenta andaluza y candidata a la reelección, Susana Díaz, ha dicho que "el tren de las victorias socialistas tiene su primera parada en Andalucía y la segunda, en las municipales y autonómicas de mayo".



En un acto al que también ha acudido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Sánchez ha pedido al PP y Cs que apoyen su proyecto de subir a 900 euros el salario mínimo interprofesional (SMI) a partir del año que viene y les ha advertido de que piensa "sacarlo adelante con su apoyo o sin su apoyo", porque "un país rico no puede tener trabajadores pobres".



El presidente ha hecho gala de tener en su Gobierno una vicepresidenta andaluza -Carmen Calvo- y tres ministros andaluces -Montero, de Hacienda; Luis Planas, de Agricultura y José Guirao, de Cultura-, y ha añadido que la derecha pierde en Andalucía "porque la desprecia. No se puede despreciar Andalucía para luego aspirar a gobernarla".



Susana Díaz, que ha vuelto ha insistir en la idea de una campaña limpia frente a una derecha "rabiosa", ha anunciado que pretende abolir la prostitución que se ejerce en locales que "todo el mundo sabe dónde están" y en los que hay "niñas y mujeres", y ha asegurado que la prostitución a las que están obligadas las mujeres es "la esclavitud de este siglo".



El líder del PP, Pablo Casado, no ha abandonado Andalucía desde que el viernes comenzó la campaña.



Este domingo, en Algeciras (Cádiz), ha llamado a los andaluces a acabar con el "régimen chantajista, corrupto y clientelar" de la Junta que preside Susana Díaz, y ha arremetido contra ella por gobernar desde la "arrogancia y prepotencia" y pensando que al PSOE le pertenece esta tierra.



En su intervención junto al candidato del PP, Juanma Moreno, Casado ha hecho referencia a los aspectos más polémicos de los casos de corrupción en Andalucía, como el gasto en prostíbulos con las tarjetas de la sociedad pública FAFFE, el chófer del director de Empleo que admitió que gastaba dinero en cocaína o la madre de un sindicalista implicado en los ERE que dijo que "tenía dinero para asar una vaca".



Juanma Moreno ha dicho ver más cerca que nunca la posibilidad de gobernar en Andalucía tras casi cuatro décadas y ha limitado a dos las opciones en las elecciones: un "bloque de cambio" con Cs liderado por su partido o un "giro a la izquierda radical" que prevé que dé el PSOE para pactar con Podemos.



Moreno ha insistido en que los comicios del 2 de diciembre son "una oportunidad única de cambio" y por ello lo plantea como un "plebiscito" a los "cuarenta años" de socialismo andaluz, que llega en un momento de "agotamiento" de la sociedad.



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente del Gobierno que convoque elecciones, ha retado al PP a que apoye a su candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, por "sentido de Estado", y le ha recordado que ellos lo hicieron con Mariano Rajoy para que no hubiera terceras elecciones en España.



Rivera, que este sábado estuvo en Sevilla, ha intervenido este domingo en Cádiz junto al candidato de su partido, Juan Marín, quien ha confesado que aspira a liderar el Gobierno andaluz "con el apoyo del PP".



Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, coalición de Podemos e IU y otras formaciones más pequeñas, no ha participado hoy en ningún acto electoral, para prepara el debate televisivo a cuatro que se celebrará mañana, mientras que el líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha propuesto en Benalmádena crear un modelo turístico centrado en el turismo de calidad.

