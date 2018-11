Errejón cree que va a "prevalecer la sensatez" en Podemos Madrid

Actualizada 17/11/2018 a las 15:25

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, está convencido de que va a "prevalecer la sensatez" tras el conflicto generado por la suspensión de militancia de los seis ediles de la formación morada en la capital y que finalmente habrá un "acuerdo" para "sumar todas las fuerzas" con el objetivo de "revalidar" el gobierno en el Ayuntamiento.



Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras asistir a la manifestación en apoyo a Madrid Central y en relación a la decisión tomada por Podemos de suspender a la portavoz municipal Rita Maestre y el resto de ediles de la formación -José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz- de no ir a las primarias internas y concurrir al proceso participativo de la plataforma ciudadana liderada por la alcaldesa, Manuela Carmena, de cara a los próximos comicios municipales.



Al respecto, Errejón está seguro de que se logrará un acuerdo porque se "necesita a todos y todas" para sumar "todas las fuerzas" de cara a "revalidar" el gobierno en el Consistorio y "ganar" la Comunidad de Madrid.



"Al final se llegará un acuerdo y prevalecerá la sensatez", ha remachado el también diputado en el Congreso por Podemos para enfatizar, además, que Carmena es la "mejor esperanza del Madrid progresista" para las elecciones municipales de mayo de 2019.



Preguntado por las palabras de la regidora en las que exponía que no tenía necesidad de hablar con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dado que no tiene relación directa con el partido, Errejón ha dicho que Carmena es una "candidata independiente" y una alcaldesa que ha conseguido construir una mayoría de madrileños que están "más satisfechos" con una ciudad "más abiertas, más humana y más ecologistas", sin corrupción y donde "cuadran las cuentas".



"Carmena fue candidata independiente y ha sido una alcaldesa a la que nadie le ha pedido el carnet de partido sino que gobierne bien y lo hace estupendamente", ha remachado el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid.



Precisamente desde esa posición, Errejón ha asegurado que él también trabajará para que se logre un acuerdo en el seno de Podemos y se aúnen todas las fuerzas de cara a "profundizar en el proyecto del cambio".

