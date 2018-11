El PSOE ganaría en Andalucía con triple emapte de PP, C's y Adelante Andalucía

Actualizada 14/11/2018 a las 15:01

El PSOE-A ganaría las elecciones autonómicas del 2 de diciembre en Andalucía con el 37,41 por ciento de los votos y entre 45 y 47 escaños, 18,07 puntos por delante de Adelante Andalucía -confluencia que integra a Podemos e IU-, que se situaría segunda en estimación de voto, aunque con 20 diputados, prácticamente los mismos que lograrían el PP-A y Ciudadanos -entre 22 y 20 cada uno-, según la encuesta 'Preelectoral elecciones autonómicas 2018. Comunidad autónoma de Andalucía', publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).



El PP-A y Cs empatarían en número de escaños -entre 20 y 22 cada uno-, con un 18,66 por ciento de sufragios para los 'populares' y un 18,55 por ciento para el partido naranja, mientras que Adelante Andalucía lograría el 19,34 por ciento de los votos y 20 diputados en el Parlamento autonómico, de acuerdo a este mismo estudio.



Además, el CIS prevé la entrada de VOX en el Parlamento andaluz con un diputado y el 3,17 por ciento de los votos. La encuesta señala también que un 26,6 por ciento de los consultados no sabe qué votaría el 2 de diciembre y un 11,4 por ciento no acudiría a las urnas.



Se trata de un barómetro sobre intención de voto para las elecciones andaluzas elaborado con 4.895 entrevistas, que llega antes de que arranque la campaña sobre estos comicios programada para este viernes 16 de noviembre.



Teniendo en cuenta que la mayoría absoluta en la Cámara andaluza está fijada en 55 diputados, con este resultado, el PSOE-A podría sumar tanto con Adelante Andalucía como con Cs el apoyo necesario para esa mayoría suficiente, mientras que la hipotética suma de PP-A y Cs -entre 40 y 44 escaños- se quedaría lejos -a once diputados en el mejor de los casos- de lograr la mitad más uno de los representantes.



De acuerdo con este sondeo, el PSOE-A repetiría como fuerza más votada ganando casi dos puntos porcentuales de apoyo obtenido respecto a los comicios de marzo de 2015, y podría igualar los 47 escaños de entonces.



En las elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2015, por detrás del PSOE-A se situaron el PP-A, con un 26,76 por ciento de votos y 33 diputados; Podemos, con un 14,84 por ciento de sufragios y 15 escaños; Cs, con nueve escaños y un 9,28 por ciento de votos, e IULV-CA, que sacó cinco diputados y un 6,89 por ciento de los votos.



DATOS POR PROVINCIAS



Por provincias, el PSOE-A sería el primer partido en votos y escaños en las ocho andaluzas, mientras que el PP-A sería el segundo en estimación de voto en Almería, Huelva y Jaén. Cs ocuparía la segunda plaza en estimación de voto en Cádiz y Málaga, y Adelante Andalucía sería segunda en Córdoba, Granada y Sevilla.



Así, en Almería, el PSOE-A lograría cinco escaños y un 38,74 por ciento de votos; el PP-A, tres diputados y un 22,16 por ciento; Cs, dos diputados y un 18,32 por ciento; Adelante Andalucía, un parlamentario y un 11,24 por ciento, y VOX lograría por esta circunscripción su único diputado en la Cámara con un 7,55 por ciento de votos.



En Cádiz, el PSOE-A sacaría entre seis y siete diputados y obtendría el 35,40 por ciento de votos; Cs, entre tres y cuatro escaños y un 20,52 por ciento; Adelante Andalucía, tres parlamentarios y un 20,02 por ciento, y el PP-A, entre dos y tres parlamentarios y un 15,68 por ciento de sufragios.



En Córdoba, el PSOE-A sacaría cinco escaños y un 38,18 por ciento de votos; Adelante Andalucía, tres diputados y un 21,98 por ciento; el PP-A, un 19,09 por ciento de sufragios y dos parlamentarios, los mismos que lograría Cs, que concentraría el 16,65 por ciento de votos.



En Granada, el PSOE-A vencería con cinco diputados y un 32,99 por ciento de votos, por delante de Adelante Andalucía -con un 23,24% y tres diputados-; Cs -con un 20,01% de sufragios y tres parlamentarios- y el PP-A, que sería la cuarta fuerza con dos diputados y un 18,60 por ciento de votos.



En Huelva, el PSOE-A lograría cinco diputados y un 43,33 por ciento de votos; el PP-A, un 21,04 por ciento de votos y dos parlamentarios, mientras que Cs lograría el 17,66 por ciento de sufragios y dos diputados, y Adelante Andalucía se quedaría con el 15,72 por ciento y dos escaños.



El PSOE-A lograría en Jaén entre cinco y seis diputados y un 44,25 por ciento de votos, el PP-A sacaría entre dos y tres parlamentarios y un 22,78 por ciento de estimación de votos; Cs, entre uno y dos escaños y un 15,09 por ciento de sufragios, y Adelante Andalucía se quedaría con un representante y el 13,89 por ciento de votos.



En Málaga, el PSOE-A lograría seis diputados y un 31,48 por ciento de votos; Cs, un 21,77 por ciento de los sufragios y cuatro escaños, los mismos que el PP-A -con un 21,03% de votos-, mientras que Adelante Andalucía lograría tres representantes y un 17,85 por ciento de sufragios.



Finalmente, en Sevilla, el PSOE-A lograría ocho diputados y un 40,53 por ciento de los sufragios; por delante de Adelante Andalucía, que sacaría cuatro escaños y un 22,72 por ciento de votos; Cs -con tres diputados y un 16,45% de sufragios- y el PP, que se quedaría con tres parlamentarios y un 15,25 por ciento de los votos.



VALORACIÓN DE LÍDERES



En cuanto a la valoración de los líderes andaluces, ninguno de ellos aprueba. Si bien, la presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, es la que obtiene una mejor nota, un 4,1 sobre 10. Le siguen el portavoz de Cs, Juan Marín, y el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ambos con un 3,5.



La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata de Andalucía Adelante, Teresa Rodríguez, obtiene un 3,4, mientras que la peor valoración es para el presidente del PP-A, Juanma Moreno, con un 3,1.



Los líderes nacionales tampoco logran el aprobado, siendo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Cs, Albert Rivera, los mejor valorados con un 4 cada uno. Por detrás, el coordinador general de IU, Alberto Garzón, saca un 3,5, y el presidente del PP, Pablo Casado, un 3,2. En última posición se encuentra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.



CASI UN 60% QUERRÍA QUE GOBERNASE OTRO PARTIDO



De otro lado, al 58,4% de los encuestados le gustaría que gobernase en Andalucía un partido distinto del que gobierna en la actualidad, frente a un 24,9% que rechaza esta opción.



Casi un 40% de los encuestados considera regular la gestión del PSOE-A en la Junta durante los últimos cuatros años, un 27,9%, mala, y un 10,8%, buena. En lo que se refiere a la gestión de Susana Díaz como presidenta de la Junta, un 33,6% la considera mala; una 25,2%, regular; y un 14,3, buena.



Para un 39,2% de los consultados la situación económica de Andalucía es regular, para un 33,2% es mala y para un 21,5% es muy mala. Solo un 4,8% la considera buena. Asimismo, un 41,8% cree que dicha situación sigue siendo igual que hace cuatro años, un 28% la ve peor y un 18,5%, mejor.



Un 75,4% de los encuestados creen que los partidos dicen unas cosas en Andalucía y otras fuera de la comunidad, frente a un 13,3% que considera que actúan de manera coherente diciendo lo mismo en Andalucía y el resto de España. Para el 39,1% influye bastante y para un 23,7% mucho el líder nacional de un partido a la hora de votar a esa formación en las próximas elecciones andaluzas.



En un escala en la que el 1 es la izquierda y el 10 la derecha, los encuestados sitúan al PSOE en un 4, al PP en un 7,9, a Podemos en un 2,1, a Ciudadanos en un 6,6 y a IU en un 2,1.



Para el 62,8% de los encuestados, el problema más importante que tiene Andalucía es el paro, seguido a una importante distancia de la corrupción (14,9%), la sanidad (7,5%), la economía (4,6%), la inmigración (3,2%) o la educación (2,6%).

