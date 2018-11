Puigdemont se ofrece como número dos de Junqueras en una lista unitaria

Actualizada 13/11/2018 a las 10:21

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha ofrecido este martes para ser el número dos del presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una candidatura unitaria del soberanismo en las próximas elecciones europeas.



En declaraciones a Catalunya Ràdio, Puigdemont ha recalcado que si fuese posible configurar una lista independentista conjunta "el liderazgo de Junqueras es indiscutible".



Puigdemont ha señalado que no quiere ser candidato a las europeas, pero ha abierto por primera vez la puerta a concurrir a los comicios de mayo: "La única manera de que yo sea candidato es ir de dos de Oriol Junqueras", ha afirmado. "Hemos de intentar hacerlo", ha insistido Puigdemont, que no ha cerrado la puerta a integrar a la exportavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel -que huyó a Suiza- como número tres de esa hipotética lista unitaria: "¿Por qué no?", ha preguntado.



ERC ya ha proclamado a Junqueras, en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona), como cabeza de lista para las elecciones al Parlamento Europeo, mientras que JxCat, el espacio político de Puigdemont, aún debe decidir cómo concurre a estos comicios y qué candidatos presenta.



Según el expresident, con esta candidatura conjunta "daríamos una potencia enorme al discurso de los derechos fundamentales". Esta unidad, a su juicio, también debería cristalizar en una lista conjunta del independentismo en Barcelona, donde "uno de los primeros objetivos es intentar ser la lista más votada", para tener más opciones de conseguir la alcaldía.



En el plano humano, ha enviado un "abrazo fraternal" y todo su "apoyo y afecto personal y político" a Junqueras, con quien tiene "dificultades obvias" de comunicación, aunque intercambian mensajes a través de "intermediarios".



Sobre si la fundación de la Crida Nacional per la República implicará engullir al PDeCAT, ha asegurado que este nuevo partido "no va contra nadie, es complementario con todo el mundo", y busca "darle a la sociedad catalana un espacio, una plataforma" con una "estrategia compartida de máxima unidad para hacer frente a un adversario muy poderoso", porque "la unidad hacer la fuerza".



Puigdemont ha destacado que no ve "desunión" en la sociedad catalana, sino una "sólida unidad civil" que, a su juicio, debería plasmarse en una estrategia unitaria del soberanismo, aunque ha justificado las desavenencias que ha habido entre JxCat y ERC en varios momentos de la legislatura dadas las "circunstancias excepcionales", con "liderazgos en prisión y en el exilio".

