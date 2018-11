Albiol se despide como presidente del PP catalán

Actualizada 10/11/2018 a las 12:59

El hasta este sábado presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, se ha despedido de su cargo ante la militancia en el XV Congreso Autonómico de la formación, celebrado en Sitges (Barcelona) con un repaso a su trayectoria al frente de la formación y reconociendo que los últimos resultados electorales "no han sido los esperados".



Lo ha dicho en su intervención en el congreso previa a la proclamación del también diputado en el Parlament Alejandro Fernández como nuevo presidente del PP catalán, para quien ha pedido confianza: "Sabrá visualizar lo que debemos seguir haciendo o lo que tenemos que cambiar".



Albiol llegó a la Presidencia del PP catalán en marzo de 2017 como sustituto de la ahora secretaria primera de la Mesa del Congreso de los Diputados, Alícia Sánchez-Camacho, y deja el liderazgo del partido en Cataluña para centrarse en recuperar la Alcaldía de Badalona (Barcelona), que gobernó de 2011 a 2015.



Ha agradecido a miembros de su equipo directivo su confianza y trabajo y, dirigiéndose a su sucesor, ha confiado en que será un buen expresidente: "Me gustaría que puedas decir de mí lo mismo que digo yo de Alícia, que es que ojalá yo sea tan buen expresidente como ha sido Alícia conmigo".



De su sucesor ha destacado sus principios y valores, y se ha puesto a su disposición para colaborar con el PP surgido de este Congreso: "Cuentas conmigo como un militante más"



El presidente saliente ha repasado en su discurso su etapa en el PP catalán, desde el día en que se afilió en Badalona (Barcelona) hasta la decisión de dar "un paso al lado", recordando su etapa como alcalde y como diputado en el Parlament en pleno proceso independentista.



"No sabéis las veces que pienso en la ilusión que sentí aquél día, en la ilusión que para mí tenía militar en un partido con unas ideas tan firmes que había personas dispuestas a dar la vida por ellas", ha afirmado.



Ha elogiado al grupo parlamentario que lideró tras las elecciones catalanas de 2015 frente a los "atropellos" de los independentistas que intentaron en aquella legislatura que Cataluña se convirtiera en un país independiente y ha recordado que el PP catalán defendía la aplicación del artículo 155 de la Constitución desde hacía tiempo.



"Al contrario de lo que hacían algunos, que sólo se pusieron a reclamar la aplicación de esa medida democrática cuando las encuestas ya demostraban que era lo que querían la mayoría e catalanes y españoles", ha criticado, en referencia velada a Cs.



SANTI RODRÍGUEZ



También se ha referido a Cs, aunque sin mencionarlos explícitamente, el todavía secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, que ha hablado de los resultados electorales de diciembre de 2017, por los que el partido pasó de 11 escaños a 4 en el Parlament.



Y ha reprochado a la formación naranja que priorizara ganar las elecciones en Cataluña a vencer al soberanismo en las urnas, lo que contribuyó a su mal resultado, ha dicho: "Pues ya está. Ya han ganado. Y luego, ¿qué?".



Rodríguez, que ha logrado aprobar su informe de gestión por unanimidad, también ha explicado cómo la pérdida de representación "obligó a tomar medidas de ahorro de forma inmediata", que tendrán que continuar bajo la Presidencia de Alejandro Fernández.

