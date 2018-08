Adicae cifra en 800 las reclamaciones en Navarra por las cláusulas suelo

Actualizada 20/08/2018 a las 12:35

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) convoca este sábado una jornada central de movilización contra los "abusos bancarios" en Pamplona, que tendrá lugar a las 12.00 horas en la avenida Carlos III, 59-61 frente a Caixabank. Otras 23 ciudades españolas vivirán concentraciones a la misma hora dentro de una campaña de protesta nacional.



La iniciativa quiere denunciar "las últimas maniobras abusivas de la banca en relación a la sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas suelo", informan desde Adicae. Arkaitz Fernández, portavoz en Navarra, ha señalado que han recibido, hasta la fecha, 800 reclamaciones por este motivo en la Comunidad foral y que en septiembre interpondrán una demanda judicial conjunta. No obstante, ha destacado que a Adicae les gustaría "llegar a acuerdos con las entidades y no tener que utilizar la vía judicial".



Fernández valora la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulas determinadas cláusulas suelo en las hipotecas por falta de transparencia como "muy buena aunque solo es un paso". Afirma que "necesitamos una legislación hipotecaria más general que resuelva los problemas creados".



CAMPAÑA 'TOQUE A LA BANCA'



La concentración de este sábado forma parte de la campaña nacional 'Toque a la banca', lanzada el pasado 9 de mayo para "unir fuerzas y poner orden en los abusos bancarios". Desde ese día, todos los jueves representantes de Adicae informan a los clientes en las propias entidades financieras, una iniciativa que va a tener continuidad. Asimismo, la asociación ha presentado la web www.toquealabanca.net que recoge todas las acciones previstas.



Arkaitz Fernández ha señalado sobre el sector bancario que "no escuchan y les cuesta dialogar". Y revela un punto de inflexión en la concienciación de los ciudadanos sobre lo que pagan y los productos financieros que adquieren. "El caso Bankia ha hecho que mucha gente se mueva", subraya, añadiendo que "a partir de ese momento la gente se ha empezado a preguntar qué condiciones tiene en el banco o la caja y va a la entidad para preguntar".

