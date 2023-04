El FBI cierra el cerco en torno al autor de la filtración de los papeles del Pentágono

Jack Teixeira, de 21 años, registrado en las redes sociales como Jack El Salpicador y conocido entre sus seguidores como O.G., según señala el diario The Washington Post, se enteró este jueves de que el FBI le pisaba los talones a través de los medios de comunicación.

Al amanecer descubrió en las páginas de este periódico que dos de sus compañeros de la plataforma Discord contaban la historia de cómo se granjeó su admiración presentándose como ese militar curtido, revestido de material de combate y ungido con acceso a inteligencia tan altamente clasificada que el Pentágono ni siquiera la compartía con Gobiernos extranjeros. El ego y la necesidad de admiración parecen ser los nexos comunes en este grupo de adolescentes creado durante la pandemia para romper el aislamiento y compartir el amor bélico. A todos les fascinan las armas y cuanto rodea a los combates, además de definirse como hombres temerosos de Dios.

Desde el anonimato, la fuente del rotativo que ya compitió con el diario The New York Times en 1971 por la publicación de otros papeles del Pentágono relacionados con la guerra de Vietnam, dio todos los detalles de cómo se formó el grupo en el que el joven militar fue filtrando durante meses información altamente secreta sobre la capacidad militar de Ucrania, los intentos rusos de comprar armas de aliados estadounidenses como Turquía y Egipto o fotos del globo espía chino que el Pentágono derribó en febrero. Desde su base área de Cape Cod (Massachussetts), Jack El Salpicador era Dios, y para la fuente del Washington Post que se negó a revelar su identidad, su "mejor amigo".

"Creo que al final me detendrán", fantaseó el chico menor de edad cuando le preguntaron qué ocurriría ahora. "Habrá una breve investigación sobre cómo le conocí e intentarán sonsacarme algo. Me amenazarán con la cárcel si no reveló su identidad, pero no lo haré", dijo orgulloso.

INFORMÁTICO DE INTELIGENCIA

No hizo falta. Horas después de que El Post publicase su historia, The New York Times, que fue el primero en publicar la filtración el jueves de la semana pasada, se le adelantó dando los datos del joven oficial de la Guardia Nacional Aérea de 21 años que trabajaba como informático del ala de inteligencia y habría sobrepasado a Chelsea Manning en daños a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Teixeira fue detenido en su casa de North Dighton (Massachusetts), tras una investigación que se benefició de las fotos que él mismo colgaba en las redes sociales. Al principio copiaba en el baño y tecleaba después toda la información plagada de acrónimos y datos difíciles de digerir para el grupo de adolescentes que lideraba, pero luego empezó a colgar capturas de pantalla y fotos más atractivas qué ha proporcionado pistas al FBI para identificarle. Desde los objetos que le rodeaban hasta la cama en la que a veces aparecía sentado. El Pentágono no quiere comentar nada de "una investigación en curso". El presidente Joe Biden y el Gobierno ucraniano quitan importancia a la información que ha comprometido las operaciones militares de la guerra con Rusia, y el fiscal general Merrick Garland se dispone a hacer caer sobre él todo el peso de la ley de espionaje. "Fue un acto criminal deliberado", se limitó a decir el general brigadier Patrick Ryder, portavoz del Pentágono.