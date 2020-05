Trump, el mandatario que anima al desconfinamiento mientras blinda el Despacho Oval

Actualizada 10/05/2020 a las 09:13

La exasperación es una reacción lógica del sentimiento humano ante la injusticia. Y suele darse, por ejemplo, cuando un jefe de Gobierno con 77.000 cadáveres enterrados en su país por la pandemia sigue animando a levantar el confinamiento, llama a la población a manifestarse contra las medidas de contención -y ésta le responde bien, con armas largas y esa suerte de complejo de inferioridad que obliga a disfrazarse de G. I. Joe- o dice cosas como que, con suerte, la epidemia no se cobrará más de 100.000 muertos.



Así es Donald Trump, el presidente que ahora se revela asimétrico. Porque si hace poco ordenaba por decreto la reapertura de las envasadoras de carne, donde cientos de empleados se han contagiado, tres casos de la enfermedad Covid-19 entre el personal de la Casa Blanca le han llevado a blindar ahora el Despacho Oval. La intención es doble: que su inquilino no enferme y que el propio gabinete no se convierta en un foco viral dentro de un país en plena devastación cuando además promueve una generosa desescalada. A un ritmo superior a los 1.500 decesos diarios, Estados Unidos podría llegar a los 100.000 fallecidos en menos de tres semanas si no domina la epidemia.



A veces, el destino es la Magnum de Harry el Sucio y puedes dispararte un tiro en el pie. No están las encuestas electorales republicanas para soportar que la Covid-19 salpique la Casa Blanca y mucho menos después de que Trump haya arremetido contra los gobernadores de los Estados demócratas por mantener las cuarentenas. Les considera ineficaces y merecedores de no recibir ayudas federales. En su defensa el expresidente Barack Obama advirtió el viernes de la "catastrófica gestión" de su sucesor.



La CNN reveló este sábado que una asistenta personal de Ivanka Trump, la hija mayor del presidente, había dado resultado positivo al coronavirus. El equipo gubernamental, alarmado al principio, comprobó después que la mujer, asintomática, llevaba varias semanas sin acercarse a su despacho y teletrabajaba desde casa. El caso se conocía con posterioridad a que otro test confirmase la infección de Katie Miller, portavoz del vicepresidente, Mike Pence. Y a que el jueves un miembro de la Marina, ayudante del presidente, tuviera que aislarse al mostrar asimismo rastros de la Covid-19. Ivanka y su marido, a salvo Ivanka Trump y su marido, Jared Kushner, han dado negativo en la prueba diagnóstica, al igual que su padre y el vicepresidente Pence. No obstante, la Casa Blanca ha tomado medidas drásticas. Aparte de aumentar los controles sanitarios ha apartado al personal que tuvo contacto con Katie Miller hasta que se demuestre si porta el patógeno. Miller tenía acceso a reuniones de alto nivel y es esposa de uno de los principales asesores de Donald Trump, elementos suficientes para alimentar el miedo a un posible confinamiento de otros cargos de alto nivel, a la imagen que esto supondría respecto a la eficacia del Gobierno y a la posibilidad de que entorpezca los planes de Trump de retomar cuanto antes los actos electorales. Algunos politólogos observan que el tiempo de cuarentena ha corrido en su contra.



Trump, en sí mismo, es un factor de riesgo. Y no se trata de una alusión a lo que dice o hace. A sus 73 años, forma parte del colectivo de edad más castigado por el virus, pero en público parece resistirse a dar el menor indicio de flaqueza. Vuelve Harry. El miércoles pasado visitó una fábrica de mascarillas en su primera salida pública desde hace semanas y lo hizo sin cubrirse la boca. Y el viernes, con motivo del 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, recibió a un grupo de veteranos. Departió con ellos. Ni unos ni otros usaron mascarillas, aunque el presidente se mantuvo a unos pasos. Los excombatientes tenían entre 96 y 100 años. Si Fernando Simón lo ve, le da un perrenque. Los veteranos "eligieron colocar a su nación primero. Querían estar con su comandante en jefe en este día trascendente", justificó la portavoz de Presidencia, Kayleigh McEnany, quien, tras los tres positivos en la casa, afirmó ayer que "hemos tomado todas las precauciones para proteger al presidente".



La carrera electoral

A ojos de Europa, EE UU es un país de paradojas y singularidades. La falta de un bistec puede desencadenar una revuelta. Armada. Una pandemia, no. Tampoco resulta menos curioso que haya dos candidatos a la presidencia y ambos con un pasado de presuntos abusos sexuales. Y lo más singular, que uno de ellos le dé ánimos al otro para que todo quede en nada. Se lo dijo Trump a Joe Biden el otro día y luego le animó a retomar la gira electoral. Incluso le ofreció test de diagnóstico para que el candidato demócrata viaje tranquilo por esas convenciones estatales. El presidente reveló que él y todo su equipo se someten a la prueba a diario -cuestión imposible para miles de sanitarios y personas sospechosas de portar la enfermedad- y los resultados pueden conocerse en quince minutos. Al parecer, ofreció un equipo al Congreso para comprobar si algunos senadores y congresistas están infectados, pero la portavoz de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch MacConnell, rechazaron la oferta. Dijeron que esta tecnología sería más útil a los trabajadores sanitarios.