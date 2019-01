Actualizada 21/01/2019 a las 11:26

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha anunciado este domingo la creación de brigadas para "controlar" a los inmigrantes venezolanos tras el asesinato de una mujer embarazada apuñalada por un venezolano.

"La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad. He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera", ha informado Moreno a través de su cuenta en Twitter.

"Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie (...). Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder", ha añadido.

El mandatario ecuatoriano responde así al asesinato de la joven Diana Carolina, apuñalada en la noche del sábado por un venezolano en plena calle tras pasar 90 minutos como rehén y en presencia de agentes de la Policía en Ibarra, provincia de Imbabura, en el norte de ecuador.

El caso ha generado una gran conmoción en la ciudadanía. "Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate", ha subrayado Moreno en el comunicado, que apunta también qeu se está estudiando la posibilidad de crear un permiso especial de entrada en el país.

Ecuador es uno de los países de la región a donde han llegado las miles de personas que han abandonado Venezuela en el último año para escapar de la crisis económica y política que sufre la nación caribeña.

