19/01/2019

Al menos 114 personas están desaparecidas y otras tres fueron encontradas muertas, tras el naufragio de un barco con inmigrantes a 50 millas de las costas de Libia, según el testimonio facilitado por los tres supervivientes rescatados por la Marina italiana a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



En un principio se había informado de que había unos 20 desaparecidos, ya que eran los que se habían avistado en la barca que se estaba hundiendo desde varios medios aéreos.



El portavoz de la OIM en Italia, Flavio di Giacomo, explicó que los tres supervivientes son dos sudaneses y un gambiano que fueron trasladados a la isla de Lampedusa tras el rescate, y que allí comunicaron al personal de la OIM que en el bote que partió desde las costas de la ciudad libia de Garabulli iban 120 personas.



Di Giacomo señaló que los supervivientes han relatado que tras once horas de navegación el bote neumático en el que viajaban empezó a deshincharse y poco a poco las personas fueron cayendo al mar.



Entre las personas desaparecidas, según su testimonio, hay unas diez mujeres, una de ellas embarazada, y dos niños, y procedían sobre todo de Nigeria, Camerún, Gambia, Costa de Marfil y Sudán.



Los tres rescatados se recuperan en la clínica de Lampedusa de la hipotermia sufrida tras haber caído al mar, "donde dicen que estuvieron cerca de tres horas", y aunque sus condiciones no preocupan "se encuentran en estado de shock tras lo sucedido", agrego Di Giacomo.



La Marina italiana informó esta madrugada de que uno de sus aviones avistó este viernes una barcaza en pésimas condiciones con unas 25 personas a bordo y pudo lanzar dos balsas salvavidas hinchables.



A la zona fue enviado el cazatorpedos "Caio Duilio", que se encontraba a unas 110 millas de la zona, y un helicóptero que a su llegada pudo salvar a tres migrantes, dos de los cuales habían podido alcanzar una de las balsas, mientras que el tercero fue rescatado en el mar. También se avistaron tres cuerpos sin vida.



Los tres náufragos, con hipotermia severa, fueron trasladados al cazatorpedos para recibir una primera atención médica y después en helicóptero a la isla de Lampedusa.



La Marina explicó que las tareas de búsqueda de los desaparecidos han pasado a Libia, que envió a la zona un barco mercantil de bandera liberiana que por el momento no ha comunicado ningún avistamiento.



La ONG alemana Sea Watch ya había informado este viernes de que una de sus avionetas de control había avistado esta barcaza en la que en ese momento había unas 25 personas a bordo.



El naufragio se produce en un momento en el que solo hay un barco humanitario, el Sea Watch 3, que además se encontraba lejos de esta zona, patrullando el Mediterráneo, pues el barco de la ONG española Open Arms está bloqueado en España por las autoridades y el Sea Eye se encuentra en búsqueda de un puerto para el cambio de tripulación.

