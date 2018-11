Argentina descarta reflotar el submarino pese a reclamo de familiares

Actualizada 18/11/2018 a las 16:59

El ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, considera que no existe tecnología en el mundo que permita rescatar el submarino ARA "San Juan" de la profundidad del Atlántico Sur, pese al reclamo de varios de los familiares de los 44 tripulantes para que sea reflotado. "Argentina no cuenta con medios técnicos para rescatar o reflotar el submarino y no debe haber (sic) en el mundo ninguna tecnología para traer de los 900 metros de profundidad una mole de 2.300 toneladas de peso", declaró Aguad a radio Mitre de Buenos Aires.

El ministro se mostró firme al asegurar que "no es que sea una decisión (del Gobierno), no se puede (reflotar)". Pese a los cuestionamientos que recibió desde la desaparición del submarino el 15 de noviembre de 2017, el ministro aseguró que "siempre" dijo la verdad.

El ARA "San Juan" fue hallado colapsado en el fondo del mar, a unos 500 kilómetros al este de las costas patagónicas argentinas, muy cerca de donde los hidrófonos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) detectaron a las 10.51 horas del 15 de noviembre de 2017 una "falla hidroacústica" compatible con una implosión. Dos horas antes se había recibido la última comunicación desde el sumergible.

