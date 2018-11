Los 5 ministros euroescépticos de May proponen modificar a última hora el acuerdo con la UE

Actualizada 17/11/2018 a las 15:53

Los cinco ministros euroescépticos que este viernes se comprometieron a cerrar filas en torno a la primera ministra británica, Theresa May, están presionando a la mandataria para que efectúe "cambios de última hora" en el principio de acuerdo técnico alcanzado con la Unión Europea para la salida del país, según fuentes del diario 'The Telegraph'.



Los esfuerzos están coordinados por la líder conservadora en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, junto all ministro británico de Medio Ambiente, Michael Gove; el ministro de Comercio británico, Liam Fox, el ministro de Transporte, Chris Grayling y la ministra de Cooperación y Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt; todos unidos bajo la creencia de que todavía hay tiempo para realizar alteraciones en el texto preliminar a favor de Reino Unido.



May lleva varios días bajo una asfixiante presión, dado el rechazo que ha producido el acuerdo en todo el espectro político británico. Tras la deserción de varios de sus ministros, May tuvo que defender durante horas el acuerdo ante el Parlamento británico, que tendrá que ratificarlo, y su oficina se prepara ante una muy posible moción de censura si fracasan sus esfuerzos.



El grupo espera cambiar aspectos cruciales del acuerdo, como la situación de la frontera irlandesa, según fuentes adicionales de la cadena BBC. Todo ello ocurriría a sabiendas de que la Unión Europea no tiene intención de volver a sentarse en la mesa de negociaciones. "Aquí no se regatea", ha declarado el jefe negociador de la UE, Michel Barnier.



NUEVOS NOMBRAMIENTOS



Este pasado viernes, May ha nombrado a Stephen Barclay como nuevo ministro para la Salida de la UE en sustitución del dimisionario Dominic Raab pero será ella la que se encargue de negociar el Brexit con la UE, según ha informado este viernes su portavoz.



Barclay, que votó a favor del Brexit en el referéndum de 2016, era hasta ahora secretario de Estado en el Ministerio de Sanidad y se convierte en el tercer titular de la cartera creada para negociar con la UE la salida de Reino Unido, después de David Davis y Raab, quien dimitió el jueves por su desacuerdo con el texto de salida pactado con Bruselas.



Según ha explicado el portavoz, citado por Reuters, la propia May supervisará los últimos diez días de negociaciones con la UE sobre el futuro marco de relación y Barclay se centrará en la preparación a nivel nacional de cara al Brexit y en que el texto de salida sea aprobado por el Parlamento británico.



Por otra parte, May ha nombrado Amber Rudd como nueva ministra de Trabajo en sustitución de Esther McVey, conviertiéndose así en la sexta en ocupar esta cartera desde 2016. Rudd regresa de este modo al Gobierno después de su dimisión como titular de Interior el pasado mes de abril.

Selección DN+