Ivanka Trump trabajará como "empleada sin sueldo" en la Casa Blanca

Ivanka Trump, la hija mayor del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que trabajará como asesora presidencial en la Casa Blanca, si bien ha matizado que lo hará como "empleada sin sueldo" tras recibir numerosas críticas por su papel en la nueva Administración de Estados Unidos.



Recientemente se conoció que dispondría de un despacho en el Ala Oeste de la Casa Blanca, poco después de que ella misma advirtiera de que no tendría ningún papel relevante en la Administración de su padre.



Las críticas surgieron ante el temor de que la hija del mandatario estadounidense pudiera acceder a información clasificada. Sin embargo, Ivanka Trump ha asegurado que le han llegado "las preocupaciones de algunos" con respecto a su papel como asesora presidencial "a pesar" de que ha cumplido "con todas las normativas éticas" y ha señalado que trabajará "como empleada sin sueldo en la Casa Blanca", donde estará "sujeta a las mismas reglas que el resto de empleados federales".



En un comunicado publicado por el diario 'The New York Times', la hija de Trump ha informado de que ha estado trabajando "de forma estrecha y de buena fe" con el consejo de la Casa Blanca y con su consejo personal "para abordar la naturaleza sin precedentes" de su nuevo papel.



"Estamos encantados de que Ivanka Trump haya decidido dar este paso en su papel, sin precedentes, como hija mayor y en apoyo del presidente", ha afirmado una portavoz presidencial al mencionado diario en un correo electrónico.



"El servicio de Ivanka como empleada sin sueldo promueve nuestro compromiso con la ética, la transparencia y el cumplimiento y le brinda mayores oportunidades para liderar iniciativas que impulsan beneficios políticos reales para la sociedad estadounidense a los que no podría haber accedido previamente", ha añadido.



Por otro lado, el abogado de la hija de Trump, Jamie S. Gorelick, ha explicado que su decisión surge de "su compromiso con el cumplimiento de los estándares éticos federales y su apertura a puntos de vista opuestos".



"(Ivanka Trump) tendrá que rellenar los formularios de publicación de datos económicos exigida a todos los empleados federales y se regirá por las mismas reglas éticas que ya aseguró que cumpliría voluntariamente", ha agregado.



El Departamento de Justicia estadounidense ya dio 'luz verde' el pasado mes de enero para la contratación del marido de Ivanka Trump, Jared Kushner, como asesor en la Casa Blanca sin que esto supusiera contradicción alguna de la Legislación federal.



Las dudas sobre el papel de Kushner en la nueva Administración estadounidense emergieron al entenderse que podía existir un conflicto de intereses para Trump dado sus amplios intereses empresariales, la historia de emplear a miembros de la familia, y la influencia de su hija Ivanka.

