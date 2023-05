La final de 2005 Tras vencer al Atlético de Madrid en El Sadar 1-0 con gol de Valdo, el partido de vuelta de la semifinal en el Calderón se prometía muy duro. Los medios de comunicación de Madrid cargaban tintas contra el estilo rudo de Osasuna calentando el encuentro. El osasunista Pablo García no se amilanó y les contestó con ironía en la rueda de prensa previa: “Ya me veo despidiéndome de la familia porque voy a la guerra y no sé si vengo a casa. Por las dudas, voy a saludar a mi madre y le voy a decir que no me espere con la comida en casa”. El partido terminó con un 0-0 que dio paso a la primera final en la historia de club rojillo. (Mayo 2005) CÉSAR OROZ