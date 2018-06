EN CONTRA

DIEGO NO

El fracaso de Diego Martínez es inapelable. Sin subjetividad. Basta con atenerse al argumento repetido hasta la saciedad durante toda la temporada por el propio Diego de que “lo único importante son los puntos”. Los puntos no han dado. No han sido suficientes. Suspenso.

Pero vamos a ir más allá. Estamos en junio, así que tenemos el “permiso” de los directivos y del director deportivo para hacer balance. Antes no se podía hacer, por lo visto, aunque poco o nada ha cambiado del Diego de hace un mes al de ahora, solo con la diferencia de que Osasuna entonces todavía tenía opciones de meterse en el playoff -y quién sabe si lo hubiera logrado con un cambio de timón- y ahora, por desgracia, no.

Para analizar la actuación del técnico voy a fijarme en varios parámetros: su capacidad como alineador, como táctico, como preparador físico, como motivador y como líder frente a la afición.

Como alineador, su actuación no aprueba. No se entiende que un jugador pueda estar 37 jornadas sin jugar y luego sea titular en la fase decisiva de la Liga -Miguel Flaño-, ni que Barja pase del once inicial al ostracismo, ni que tres delanteros coincidan sobre el campo aunque el sistema pida otro tipo de jugadores.

Como táctico tampoco convence. Ha probado con varios sistemas y no ha dado con la tecla. Ni ha tenido una idea firme ni ha sacado ningún partido a la flexibilidad. Lo único que ha conseguido es difuminar al equipo en varias fases de la temporada.

Como preparador físico, su equipo de trabajo no ha conseguido que Osasuna supere en ese apartado a ninguno de sus rivales y el trabajo individualizado tampoco ha dado frutos: Roberto Torres, Fran Mérida y Borja Lasso, los jugadores de más calidad -y quizá menos gasolina-, han dado muestras de estar con el depósito vacío en demasiados partidos.

Como motivador obtiene una de sus notas más bajas. Contra el Lorca y contra el Valladolid, en dos partidos en los que Osasuna debía haber sido un volcán, el equipo estuvo más frío que un iceberg. En la línea de toda la temporada, por cierto.

Y como líder frente a la afición, como “amo” de la sala de prensa, el suspenso también es rotundo. Sus excusas recurrentes, su contraproducente insistencia en calificar cualquier partido de “final” y su constante referencia a “la importancia de los puntos” por encima del juego han derivado en una falta de conexión con la grada más que evidente.

Cinco parámetros concretos, cinco suspensos, y en el objetivo general, un fracaso. Demasiadas contras como para mantener a Diego en el puesto.