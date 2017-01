Qué alimentos evitar si estás embarazada

Actualizada 02/01/2017 a las 16:35

Aunque es importante que la mujer embarazada coma adecuadamente y no se obsesione con la alimentación, existen varios peligros para el feto asociados a la ingesta de alimentos, que pueden pesar a la hora de tener un bebé saludable, o por el propio beneficio de la madre.



Se sabe que los alimentos recomendables son aquellos que contienen proteínas animales, para mejorar los niveles de hierro; grasas vegetales, sobre todo aceite de oliva, para ayudar a la construcción de las membranas de las células; calcio, fundamental para la formación de los huesos y dientes del bebé; ácido fólico, para prevenir los defectos de nacimiento del tubo neural, y Omega-3, que mejora la función cognitiva y neurológica del bebé.



¿Pero qué es lo que no conviene comer? Además de evitar el tabaco y alcohol, estos son los alimentos que deben tener una gran equis roja en el menú de esos meses de espera. A continuación los presentamos en orden de los riesgos que presentan, según la experta Paloma Ramos, nutricionista de IVI:



-Quesos sin pasteurizar, blandos o azules, por riesgo de contener listeria. Mejor quesos tiernos, curados o semicurados y los quesos tipo burgos.



-Embutidos y fiambres no cocidos, por el riesgo de transmitir toxoplasmosis. Hay estudios recientes que afirman que el jamón curado durante más de 20 meses elimina la toxoplasmosis en caso de haberla.



-Carnes crudas o poco hechas, igualmente por riesgo de toxoplasmosis. También está prohibido el foie o micuit.



-Pescado crudo en general, ahumado o en salazón, así como crustáceos o moluscos crudos, por riesgo de listeria y anisakis. Para comer sushi, se debe congelar el pescado a -20ºC durante 48 horas. En teoría, esto es de obligatorio cumplimiento por todos los restaurantes, con lo que una embarazada podría comerlo.



-Mayonesa casera, tortillas poco cocinadas o cremas y postres elaborados con huevo crudo



-Bebidas estimulantes, como café, té, infusiones, bebidas energéticas y refrescos. En el caso del té o el café, no se recomienda superar las 2 tazas al día como máximo. En cuanto a los refrescos, preferirlos sin azúcar.



-Hígado. Tiene un alto contenido en vitamina A que, en exceso, puede provocar defectos en el desarrollo del bebé, sobre todo en los primeros meses de embarazo.



-Algas, por su alto contenido en yodo, es mejor tomarlas en pocas cantidades.



-Lucio, pez espada y atún rojo que, por su alto contenido en mercurio y metales pesados, pueden afectar el correcto desarrollo del feto. Sin embargo, sí se pueden tomar pescados blancos y salmón.



-Alimentos o guisos muy grasos. La producción de hormonas en el embarazo enlentece las digestiones, y como las comidas grasas son difíciles de digerir, es mejor hacer comidas ligeras.



-Ensaladas o verduras crudas. Hay más riesgo de toxoplasmosis por frutas o verduras mal lavadas que por el jamón. Es recomendable no comer ensaladas fuera de casa, ya que desconoces cómo han sido manipuladas. Y en casa, lavarlas mucho, incluso las que van ya en una bolsita.