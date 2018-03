Actualizada 21/03/2018 a las 14:56

Expertos del Centro de Investigación en Nutrición (CIN) de la Universidad de Navarra buscan voluntarios de 18 a 60 años -hombres sin sobrepeso y mujeres con y sin sobrepeso- que quieran participar en un nuevo estudio.



La investigación analizará la utilidad de un plato especialmente diseñado para indicar las porciones adecuadas de distintos grupos de alimentos, como herramienta útil para mejorar la dieta en el día a día.



Al finalizar el proyecto, los participantes recibirán de regalo un plato de diseño similar al utilizado en el estudio. Asimismo, recibirán información sobre nutrición saludable -en particular, acerca de cómo combinar y escoger correctamente los grupos de alimentos en cada comida usando este tipo de instrumento-; cumplimentarán distintos tests y probarán in situ varios menús.



El estudio tendrá lugar en la Unidad Metabólica de Intervención Nutricional del CIN y para su desarrollo se requieren 94 voluntarios (68 mujeres y 26 hombres). El objetivo consiste en comparar la aceptación y efectividad de utilizar un plato donde están marcadas las porciones recomendadas de distintos grupos de alimentos; o comer en un plato estándar de iguales dimensiones pero sin imágenes ni delineaciones.



Asimismo, los voluntarios utilizarán un equipo especial en el cual se incluyen unas gafas experimentales para medir efectos visuales, ha explicado la Universidad de Navarra en un comunicado.



Aquellas personas interesadas en participar pueden hacerlo a través del teléfono o whatsapp 644720497 o preferentemente del correo-e nutconduc@unav.es.



Tal y como detalla Eva Almirón, responsable de este proyecto, "al tratarse de un estudio para observar la practicidad de utilizar un plato específico como guía para comer sano, no pretendemos que los voluntarios cambien sus dietas ni la actividad física que realizan". Según esta dietista, doctora en Biología por la Universidad East Anglia (Reino Unido) y Master en Nutrición por la Universidad de Washington (EE UU), se trata de "ofrecerles esta nueva herramienta que puede ayudar a comer mejor y controlar las cantidades adecuadas de cada alimento".



Este proyecto tiene su origen en el trabajo de la propia Almirón como investigadora en obesidad en el Human Nutrition Research del Medical Research Council de Cambridge (Reino Unido). "Allí realizamos estudios con varios instrumentos dietéticos para el control de peso. Entre ellos, con un plato comercial parecido al que nosotros vamos a testar y que había sido diseñado por dietistas e ingenieros químicos de EE.UU, junto con otros profesionales de la salud. Nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptar ese diseño de plato para hacerlo más aplicable a la dieta mediterránea".



Además de esta investigadora, en el proyecto trabaja la estudiante de doctorado del CIN Angelina Vargas (máster E-MENU por la Universidad de Navarra) y cuentan con el asesoramiento científico de Alfredo Martínez -catedrático de Nutrición, director científico del CIN e investigador de CIBEROBN-; Santiago Navas -director de la línea de Nutrición Personalizada del CIN- y Jeff Brunstrom, del departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Bristol (R.U.).

Selección DN+