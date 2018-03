Actualizada 21/03/2018 a las 14:05

Los programas de cribado de cáncer de colon en personas que están en edad de riesgo, entre 50 y 69 años, evitan "mucho sufrimiento y muertes" pero, además, son más baratos que los tratamientos para curar la enfermedad: 182 euros por persona frente a 27.000.



Lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Inés Entrecanales, en una rueda de prensa en la que ha advertido de que seis millones de personas en edad de riesgo en España no tienen acceso a estos programas y ha instado a las administraciones a acelerar su implantación.



En este sentido, la AECC ha presentado un informe sobre la incidencia y mortalidad de este cáncer en comunidades autónomas y provincias, en el que califica de "puntos negros" a las comunidades de Andalucía, Asturias, Extremadura y Madrid, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ya que la implantación de estos programas no llega al 20%.



Cinco comunidades autónomas, en cambio, tienen una implantación del 100% en su territorio que son La Rioja, País Vasco, Navarra, Cantabria y Comunidad Valenciana, en tanto que ocho superan el 20%: Galicia, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Baleares.



"La distancia de cobertura es muy grande", ha señalado la directora del área de Relaciones Institucionales de la AECC, Ana Fernández-Marcos, quien ha subrayado que cada día fallecen 10 personas de entre 50 y 69 años por cáncer de colon.



El cribado "tiene dos ventajas muy evidentes", según ha dicho Entrecanales y es que "salva muchas vidas" y es "coste eficiente".



Así, ha explicado que tratar la enfermedad tiene un coste por persona de 27.000 euros "tirando por lo bajo", mientras que el test de sangre oculta en heces cuesta dos euros, a los que habría que sumar 180 de colonoscopia si la prueba anterior es positiva -que lo es entre el 6% y 7% de los casos- con lo que el cribado completo cuesta un total de 182 euros por persona.



"Estamos hablando de un programa que es un derecho de todos", ha destacado Entrecanales.



Lo que permite el cribado, ha explicado, es detectar una lesión premaligna y extirparla para evitar el tumor y en el caso de que la persona ya tenga la enfermedad, se diagnostica en un estadio inicial con lo que las probabilidades de supervivencia aumentan.



El informe de la AECC alerta, además, de que los ciudadanos en edad de riesgo de Asturias, Badajoz, Cáceres, Melilla, Huelva, Sevilla y Córdoba están en una situación "crítica" porque la incidencia o mortalidad por este tumor está por encima de la media española y el acceso al programa no está garantizado porque la cobertura real no llega al 20%.



El objetivo de la AECC es que los programas de cribado estén extendidos en todo el territorio antes de 2024, fecha establecida para que las autonomías se aproximen al 100 % de cobertura, pero también que fomenten entre la población de riesgo que se hagan la prueba.

"La inequidad de acceso es lo que tenemos que poner sobre la mesa", ha insistido la vicepresidenta de la AECC.



El cáncer colorrectal es el más diagnosticado en España entre hombres y mujeres, con 34.331 casos detectados en 2017, y en concreto, en hombres es el segundo más frecuente después del de próstata, y en mujeres, también el segundo, después del de mama.



El principal factor de riesgo es la edad, de hecho, en el 90% de los casos los diagnósticos corresponden a personas mayores de 50 años y las personas con antecedentes familiares por cáncer colorrectal, con pólipos intestinales o con enfermedad inflamatoria intestinal son consideradas de alto riesgo.



Otros factores que sí son modificables son el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física y "ciertos tipos de alimentos como carne procesada", según la AECC.

