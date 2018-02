26/02/2018 a las 06:00

Hoy en día tenemos una enorme cantidad de vías mediante las cuales poder informarnos para poder cambiar nuestros hábitos de vida por otros mucho más saludables, y poder así cuidarnos mucho mejor para disfrutar de una vida mucho más plena y sana. Sin embargo, debes de tener cuidado con el tipo de información a la que accedes mediante internet, ya que no siempre es verídica. Si realmente quieres utilizar internet como medio principal de donde obtener información y darle así al fin un cambio a tu vida, deberás de visitar un medio con experiencia y que realmente cuente con información privilegiada proveniente de verdaderos especialistas en el sector como "Tu Medico y Salud". En sitios webs como este se busca ayudar a las personas a cuidar su salud de forma diaria, y toda la información que se ofrece es antes contrastada, por lo que podrás guiarte por sus consejos sin mayores problemas.

Nosotros, por nuestra parte, también otorgamos información relevante al respecto en nuestros artículos, y pese a que no estemos especializados en dicha temática, hoy hemos tenido a bien traeros un listado de hábitos saludables que podréis incorporar a vuestra rutina diaria y comenzar a cambiar. Verás como ni siquiera hace falta practicar rutinas de ejercicio demasiado elaboradas, ni tampoco dietas demasiado estrictas para conseguirlo. Las tres claves para mejorar nuestra salud son: moverse, dormir y comer bien. Simple, ¿Verdad? Pues bien, ahora tan solo hay que llevarlo a la práctica.

MEJORA TU VIDA CON ESTOS SENCILLO HÁBITOS SALUDABLES

El sueño: dormir bien es crucial para nuestro organismo: nos ayuda a estar mucho más sanos y fuertes por dentro (fortalece el sistema inmunológico), y es la forma que tiene nuestro organismo de revitalizarse del ajetreo cotidiano y renovar sus defensas. Si tienes problemas de sueño establece rutinas de horarios con las que poco a poco consigas solucionar los trastornos del sueño y sobre todo intenta obtener un descanso de calidad, ya que no solamente vale con dormir muchas horas. Apóyate en pequeñas siestas si es necesario y sobre todo intenta dormir siempre de noche (a no ser que tu horario laboral te lo impida).

La alimentación: los nutrientes que nos aportan todos y cada uno de los alimentos que consumimos son el combustible que le añadimos a nuestro cuerpo a diario. De nosotros depende escoger que este sea de buena calidad o no. Ten en cuenta que todo es bueno en su justa medida, por lo que tendrás que eliminar ambos extremos: tanto el de la comida basura como el de una dieta estricta. Come alimentos naturales e intenta añadir grandes cantidades de frutas y verduras. Según los nutricionistas profesionales, para que un plato se considere completo debe de tener un 60% entre legumbres, frutas y verduras varias. Un 15% de proteínas, otro 15% de hidratos y un 10% de grasas saludables.

El deporte: a todos nos gusta la vida tranquila y estar tirados en el sofá de casa viendo la tele, y de hecho es una buena práctica que podemos realizar a diario, pero no es recomendable hacerlo durante las 24h del día. De vez en cuando es necesario añadir una marcha más a nuestra rutina diaria y no solamente para mejorar nuestra salud y condición física, sino también para evadirnos del estrés, salir de la rutina y eliminar la ansiedad que ello provoca. No tienes que practicar ejercicio a una alta intensidad, ni tampoco obsesionarte. Vale con salir a caminar a diario, por ejemplo. O jugar al tenis con los amigos... ¡Lo importante es moverse!



Si tu objetivo es simple y llanamente mejorar tu estado de salud eliminando los hábitos nocivos que pueda haber en tu vida diaria habitual, estos 3 consejos para cuidar nuestra salud a diario deberían bastar. Comerás mejor, te pondrás en forma y además estarás mucho más descansado y lúcido, por lo que enfrentarás con mucha más energía el día a día. Si en cambio lo que quieres es conseguir bajar de peso, o aumentar tu musculatura, deberás de modificar estos tres principios básicos, potenciar la parte que más te interese y añadir algunas pautas más. Como por ejemplo sería interesante que te plantearas ir al gimnasio varios días a la semana, seguir una alimentación rica en proteínas, etc.

