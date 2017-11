Vivir con contaminación daña a la salud tanto como fumar, según expertos

Actualizada 18/11/2017 a las 13:33

Vivir en ambientes con polución perjudica a la salud tanto como fumar, incluso, en los días en los que los índices de contaminación superan los límites establecidos aumentan los ingresos hospitalarios y las consultas médicas, sobre todo de los enfermos crónicos respiratorios.



Lo aseguran expertos consultados, que han aportado también una serie de recomendaciones para los días como los que se están viviendo en Madrid, en los que se ha activado el protocolo por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2), lo que impide, entre otras cosas, aparcar en el centro de la ciudad a los no residentes.



La coordinadora del área del enfermedades de origen medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Isabel Urrutia, explica a Efe que las consecuencias de la contaminación pueden ser a corto plazo como el aumento de las complicaciones de los enfermos respiratorios crónicos.



Estos enfermos, que son fundamentalmente los que padecen asma o la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), acuden más a las urgencias de los hospitales y a las consultas de los médicos de familia, también aumentan sus ingresos hospitalarios, sostiene la experta.



En personas sanas, la polución tiene más consecuencias a largo plazo, y es que puede ser una causa de cáncer de pulmón en adultos y de mal desarrollo pulmonar en niños, entre otros.



"El tabaco es la tercera causa de muerte en el mundo y la cuarta es la contaminación. Van seguidas. Una persona que vive con polución ambiental es equiparable a que fumara", resalta la neumóloga, quien recuerda que son los ancianos y los niños la población más vulnerable ante este problema.



Sobre este aspecto, el neumólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón Javier de Miguel abunda en que los niños no tienen una función pulmonar bien desarrollada aún y en el caso de los ancianos sus mecanismos de defensa "están más deteriorados".



Cuando se disparan los niveles de contaminación, las personas sanas pueden sentir picor de ojos, de nariz o tener tos, pero son síntomas que no revisten a priori importancia y que pueden ser muy puntuales.



"Esto puede ocurrir por picos como ahora en Madrid, pero en sitios de alta contaminación continuada como determinados países puede haber más prevalencia de cáncer de pulmón que en otros sitios y así lo constatan varios estudios", afirma De Miguel, quien también es miembro de la Separ.



¿Y cuáles son las recomendaciones de los expertos para llevar de la mejor manera posible los días en los que 'boina' de contaminación cubre la ciudad? pues ante todo "sentido común": mejor no hacer ejercicio físico al aire libre sino hacerlo en el gimnasio y si se tiene intención de pasear, hacerlo por zonas verdes y aquellas que tengan menos volumen de tráfico.



Eso para las personas que no tengan problemas serios de salud, pero para los que sí los tienen como los enfermos crónicos respiratorios o con ciertas patologías cardiovasculares, es conveniente, coinciden ambos expertos, en que salgan de casa lo menos posible para que su situación no empeore.



En cuanto al uso de mascarillas, De Miguel no es partidario y cree que no son útiles: "La gente no se las coloca bien, o dependiendo de las partículas frente a las que queremos protegernos tienen que tener unos poros determinados que muchas veces no tienen. Es más un efecto tranquilizador del que las lleva que una solución práctica".



Por otra parte, De Miguel subraya que la gente tiene que concienciarse para hacer lo posible para evitar que los índices de contaminación suban, como usar más el transporte público o hacer un uso racional de la calefacción.

