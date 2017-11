Actualizada 18/11/2017 a las 09:05

Cuidar la salud de nuestra boca tiene muchas ventajas para nosotros, y es que no sólo aporta beneficios en cuanto a estética se refiere, sino que además también es la mejor forma de disfrutar de una mejor calidad de vida, gracias a una correcta masticación y a los beneficios que obtendremos con tan solo realizar un mantenimiento regular muy sencillo.

BENEFICIOS QUE APORTA UNA BOCA SANA Y BIEN CUIDADA

No hay duda alguna de que mantener una boca sana y bien cuidada es sinónimo de multitud de beneficios para nuestra salud y nuestro bienestar, y es que debemos tener en cuenta que es necesario que al menos realicemos una revisión anual a través de la cual podamos detectar cualquier tipo de anomalía que pueda ser corregida con el objetivo de prevenir males mayores. Por supuesto, dicha revisión deberá realizarse por profesionales cualificados como estos dentistas en pamplona que cuentan con más de 20 años de experiencia realizando este tipo de trabajos.

Por ejemplo, una simple picadura se puede convertir en un problema serio si no actuamos lo antes posible, pero en cualquier caso esta no es la única razón por la que debemos cuidar nuestra boca, sino por los innumerables beneficios que nos ofrece el realizar un mantenimiento adecuado.

En primer lugar debemos tener en cuenta que una buena masticación nos va a prevenir de problemas digestivos de diversa índole que van desde la pesadez estomacal hasta incluso problemas de atascos en el colon, pasando por problemas de estreñimiento, gases, etcétera.

Por otra parte, una boca en perfectas condiciones también va a ser un escudo frente a problemas incluso cardíacos, de manera que debemos ser conscientes de la importante influencia de la boca en nuestra salud en general. Fundamentalmente se debe a que en la boca pueden aparecer grandes focos bacterianos, los cuales pueden llegar a afectar y provocar infecciones que se pueden extender a otros órganos.

En cualquier caso, una boca cuidada va a evitar las sensaciones de malestar y dolor que se suelen presentar en esta zona en el caso de que no se realice un mantenimiento adecuado, además de que por supuesto también tendrá una mejor apariencia con lo que nuestra autoestima mejorará considerablemente y no tendremos que preocuparnos por problemas como la halitosis, o inclusive por una apariencia que no sea todo lo estética que nos gustaría

CONSEJOS PARA MANTENER TU BOCA Y TUS DIENTES EN PERFECTO ESTADO

Además de realizar un control al menos una vez al año como mencionábamos antes, también existen algunos aspectos que podemos tener en cuenta para poder mantener una boca y los dientes en perfectas condiciones.

Está claro que no hay mejor forma de garantizar una boca sana y bien cuidada que manteniendo bien organizados todos los dientes, para lo cual es posible que necesitemos recurrir a una ortodoncia gracias a la cual podamos conseguir la máxima alineación, una mordida adecuada, y en general evitemos esos recovecos donde las bacterias maquinan sus perversos planes.

Por supuesto también es esencial que todos los días cepillamos nuestros dientes después de cada comida, un hábito imprescindible que como mínimo se deberá realizar después de desayunar y antes de acostarnos en la cama. Con ello no sólo vamos a evitar las caries, sino que además también combatiremos a las bacterias antes de que les dé tiempo a actuar.

Evidentemente también es importante que lleguemos cuidado con lo que comemos, es decir, hay algunos alimentos que pueden manchar o afectar a nuestros dientes. Entre los que más manchan tenemos el café, el té, las bebidas carbonatadas y refrescos en general, y el vino, además de que por supuesto hay otros como el azúcar que puede dañar el esmalte dental e incluso provocar caries.

Siguiendo estos consejos podréis estar totalmente convencidos de que vais a disfrutar de una boca sana y una sonrisa perfecta.

