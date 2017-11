Actualizada 17/11/2017 a las 08:49

Muchas personas padecen de depresión. Los médicos explican que, cada vez más gente, empieza a tomar medicamentos para intentar acabar con ella. Este trastorno provoca en la persona que lo padece sentimientos de tristeza y angustia que no cesan en ningún momento. La tristeza es algo que todo el mundo, en algún momento de su vida, a podido sentir. Es normal. Existen circunstancias que pueden provocarlo como la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja o quedarse sin trabajo. Pero en el caso de la depresión, esos sentimientos, siguen constantes sin desaparecer. La depresión puede interferir en el día a día consiguiendo disminuir el rendimiento laboral, tener menos contacto con otras personas y llevar una vida sedentaria.

MANERAS DE ENFRENTES A LA DEPRESIÓN

Hay quien, casos de depresión severa, se apoya en un psicólogo online. Ya no nos parece raro usar Internet para todo. Hablar mediante un ordenador con un médico no es cosa del futuro, ya se puede recibir terapias online. El poder hablar con un psicólogo mediante Internet es un avance, porque se puede tener contacto en cualquier momento y sin importar donde se encuentre uno. También es más cómodo que tener que ir hasta una consulta y, al ser a través de la red, se puede usar a cualquier hora, no hay que interrumpir otras actividades si no es necesario.

Otras personas buscan más información en recursos de autoayuda, libros que explican que se puede hacer cuando uno se encuentra ante situaciones difíciles y no encuentra la salida. O que ayudan a que la persona se vea de otra manera, porque la depresión consigue que uno no tenga autoestima y se sienta mal todo el tiempo. Otro tipo de información que a algunos les ayuda pueden ser frases motivadoras que animan. A veces, colgar alguna en la pared de casa o del despacho puede ayudar a empezar el día con un pensamiento alegre.

REMEDIOS CASEROS QUE AYUDAN CONTRA LA DEPRESIÓN

Pero no todo es leer libros o hablar con psicólogos, en ocasiones, la ayuda para mejorar puede estar en nuestras manos. Existen remedios caseros que permiten que una persona con depresión pueda ir encontrándose mucho mejor. En ocasiones, lo que hace falta es un cambio de hábitos. En los últimos años, debido al estrés del trabajo y demás ocupaciones, han hecho que no se tenga tiempo para cuidarse ni para llevar una alimentación sana y equilibrada al pasar mucho tiempo fuera de casa y tener que comer constantemente en restaurantes. El cansancio también ha conseguido que disminuya la cantidad de tiempo que se hace ejercicio y, en algunos casos, hasta que deje de haber actividad física. Esto hay que cambiarlo.

Llevar una buena alimentación, sana y equilibrada, es muy importante. En ocasiones, puede, que la persona deprimida no tenga ganas de comer. En otras personas causa el efecto contrario y aumenta el apetito. Es importante tener unos buenos hábitos y controlarse. Tener un horario de comidas fijo y comer fruta y verdura ayudará a bajar esos niveles de depresión. A veces, la causa de la depresión puede venir por la falta de hierro que causa fatiga y mucho cansancio. Introducir en la dieta alimentos ricos en hierro vegetal o hierro animal es un buen remedio para luchar contra la falta de hierro.

Otros remedios que están al alcance de una persona con depresión es, aunque no tenga muchas ganas, no aislarse. Estar con otras personas, participar en actividades con amigos y familia. En definitiva, hay que estar activos para no darle muchas vueltas a la cabeza.

