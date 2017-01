Ascensión de Oskotz a Irumuga.

13/01/2017 a las 06:00

Irumuga (o Las Tres Mugas) es un topónimo bastante repetido en la geografía navarra. Tiene un origen similar al de la cota más elevada y conocida de la Comunidad foral (Mesa de los Tres Reyes). La coincidencia de mugas con puntos elevados no parece casual. Han sido lugares de fácil referencia, en cualquier época histórica, para establecer límites territoriales.

En esta cima confluyen dos concejos de Basaburua (Gartzaron y Ihaben) y uno del valle de Imotz (Etxaleku). Lo cierto es que la confluencia no es la cima; queda 600 metros hacia el nordeste, pero la columna del vértice geodésico (en término de Basaburua) ha tomado el nombre del paraje cercano (Irumugarrieta). Curiosa circunstancia; a sus pies el buzón montañero lleva el nombre de "Pagadiaundi".

Es otro paraje también cercano, pero en territorio de Imotz. Según la base oficial de toponimia, el nombre más indicado sería “Larreta”, el topónimo sobre el que se levanta dicho vértice, pero no he visto ni oído que nadie lo denomine así. Para más inri, la zona es un hayedo casi llano. El vértice se yergue como cima sobre un terreno ligeramente ondulado; sin embargo, en la cartografía del Gobierno de Navarra, aparece otro punto situado 327 metros más al sur (en Imotz) que supera en siete metros la altitud señalada. Para el disfrute del senderista, no obstante, es innecesario afinar en estas cuestiones.

Más importancia tiene el goce del contacto con la naturaleza. La excursión, ahí, no provocará confusión alguna. Conviene advertir que, aunque el itinerario no es complicado, parte del mismo se desarrolla por el interior de un bosque sin senderos claros. Por eso es necesario un buen sentido de la orientación.

EL RECORRIDO

Km 0,00 – Oskotz (Altitud: 585 m). Subimos a la parte más alta de la localidad y, dejando a la izquierda la iglesia, seguimos pista ascendente que abandona el pueblo remontando hacia el nordeste. Pronto se va a la izquierda un desvío hacia un caserío. Seguimos la principal con alambrada a la derecha. Avanzamos entre robles melojos. Poco después dejamos a la izquierda la verja de un prado con una borda. Km 0,85 – Bifurcación. Por la izquierda, en ascenso. Trescientos metros más adelante, conforme la pista gira a la izquierda, la abandonamos por las marcas que entran a la derecha a una ladera herbosa. Por marcas en el prado subimos rectos hacia el bosque. Como referencia tenemos un punto donde se separan hayas y pinos de repoblación. Las marcas nos llevan a superar una alambrada que divide el prado en dos. Más allá nos alejan en diagonal (algo a la izquierda del cercado) hasta tomar contacto con el bosque.

Km 1,70 – Al entrar bajo los árboles reencontramos la alambrada, que ha girado a la izquierda. La vamos siguiendo, pasamos junto a las ruinas de una borda y salimos otra vez al prado, en su parte superior, sobre una balsa artificial. Ahora, al regresar al bosque, superaremos los alambres (cuidado con los viejos trozos oxidados, tirados en el suelo).

Km 2,30 – (Altitud: 822 m) Cota de Bordaberria. Apenas se distingue, sin señal alguna y ligeramente elevada sobre el terreno circundante. Girando unos 30º a la izquierda bajamos suavemente en dirección noroeste para cruzar en medio del bosque un camino cubierto de hojarasca. Sin cambiar de dirección ganamos de nuevo altura con poca pendiente.

Km 3,50 – Camino pista. A la derecha. Pronto encontramos bifurcación y tomaremos el ramal izquierdo. Escasos metros después abandonamos el camino a la derecha, entre las hayas, para buscar la zona más elevada. El terreno es limpio y permite avanzar sin obstáculos. En las cercanías de la cima pasamos una cota ligeramente más alta.

Km 4,55 – (Altitud: 838 m) Cima de Irumuga. Vértice geodésico sobre un pilar de hormigón de 6-8 metros de altura, entre las hayas. A sus pies está el buzón montañero en forma de seta enmarcada en dos anillos. No hay visibilidad, debido a lo cerrado del bosque. Regresamos ahora al punto indicado en el km 3,50 y seguimos la pista hacia el sur. Pronto mejora el piso e iniciamos descenso rápido hacia Etxaleku.

Km 6,8 – Cuando divisamos en el valle la localidad empezamos a trazar eses. Ya cerca del pueblo, en una curva, dejamos la pista por un sendero que nos permite acercarnos a la iglesia.

Km 7,65 – Iglesia de Etxaleku. Por este lado del pueblo bajamos hacia el límite oriental y encontramos el camino que llega de Oskotz (la Cañada Real). Una baliza informa de que nos queda un kilómetro y medio para el final. El tránsito es cómodo y claro. Avanzamos casi en llano. Es el tramo que se describe en el itinerario de Muskitza Beramendi (publicado en este mismo número). Aquí vamos en sentido contrario.

Km 8,85 – Desembocamos en la carretera, en una curva. A la izquierda, sin cambiar de dirección. Pronto…

Km 9,45 – Oskotz.

DATOS COMPLETOS DE LA RUTA Y SOPORTE GPS: www.rutasnavarra.com