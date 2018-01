Bilbao es la mejor ciudad europea para visitar en 2018

Actualizada 14/01/2018 a las 10:09

Bilbao ha sido galardonada como 'Mejor Ciudad Europea 2018' esta semana en Londres por la organización internacional "The Academy of Urbanism", donde se ha celebrado la ceremonia "The urbanism Awards 2018".

Según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno, Bilbao, que competía con Ljubljana (Slovenia) y Vienna (Austria), ha sido reconocida por el jurado de "The Academy of Urbanism", que evaluaba las ciudades, no sólo en cuestiones urbanísticas, sino también en cuanto aspectos ambientales, sociales, innovadores, etc.

The Academy of Urbanism es una organización sin ánimo de lucro, políticamente independiente, que fomenta y favorece el reconocimiento de ciudades del Reino Unido y Europa con el propósito de identificar y promocionar las buenas prácticas en materia urbanística.

Los "Urbanism Awards" son la plataforma más relevante de esta organización, que busca construir entornos urbanos de alta calidad, innovadores y sostenibles.

