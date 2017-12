Estas son las 18 ciudades que en 2018 tendrán mucho que celebrar

Actualizada 29/12/2017 a las 13:30

En la recta final de 2017, con la entrada del nuevo año, hay 18 ciudades de todo el mundo que en 2018 tendrán mucho que celebrar y que pueden ser un reclamo a la hora de planificar un viaje.

Leeuwarden (Holanda), Capital Europea de la Cultura

El “invento” de Melina Mercuri en su etapa como Ministra de Cultura de Grecia es una de las mejores fórmulas de promoción de una ciudad, especialmente en los últimos años que se eligen ciudades secundarias. En 2018, como hace años, serán dos ciudades: Leeuwarden (Holanda) y La Valeta, capital del archipiélago de Malta. El principal mérito de la capital de la provincia de Frisia es haber sido la cuna de Mata Hari, la célebre bailarina y espía ejecutada en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Además de varias exposiciones sobre ella, están previstas más de 60 actividades culturales que incluyen exposiciones, música, teatro, conciertos y opera. Además hay más de 600 monumentos y la calle Kleine Kerkstraat, que es una de las calles comerciales con más encanto de Holanda.

La Valeta (Malta), Capital Europea de la Cultura

Desde el 20 de enero y durante todo el año, La Valeta, capital de Malta, se convertirá en el epicentro cultural del continente, con múltiples actividades que le convierten en uno de los destinos más interesantes de 2018. El hilo conductor de esta capitalidad será la ‘Festa’ maltesa. El programa cultural se organizará en cuatro temáticas: las generaciones, los itinerarios, las ciudades y las islas. En total, alrededor de 1.000 artistas locales e internacionales participarán en los más de 400 eventos y 140 proyectos que se han organizado para celebrar este evento tan especial. En la visita a La Valeta, no hay que perderse el Auberge de Castille, que fue el lugar donde se albergaban los caballeros de Castilla, León y Portugal, unos de los más poderosos de la orden de San Juan.

León, Capital Española de la Gastronomía

El 1 de enero del próximo año, y sucediendo a Huelva en el 'trono', León estrenará su título de Capital Española de la Gastronomía 2018 y tendrá ante si 365 días para desplegar las 155 actividades de un programa con el que espera deleitar a autóctonos y cautivar a visitantes. No en vano León tiene el mayor número de bares por habitantes de España. Su cecina, su botillo, esos pimientos asados del Bierzo, sus quesos de Valdeón y el conjunto de manjares que componen la oferta gastronómica de León se han hecho fuertes en una candidatura que, bajo el lema Manjar de Reyes, ha contado con un gran apoyo popular. No es lo único que celebra León y su provincia. En el verano tendrá lugar el 3º Congreso Mundial de Gaudí, y en el que Astorga tendrá un protagonismo mundial de primer orden, al ser sede de este Congreso conjuntamente con Pekín, Barcelona y la ciudad chilena de Rancagaua.

Irlanda del Norte, escenario de “Juego de Tronos”

Los muelles de Belfast bullen de actividad. En el flamante Titanic Experience, con sus popas de aluminio sobre los históricos astilleros de la capital de Irlanda del Norte, se revive la construcción, botadura y naufragio en abril de 1912 del lujoso transatlántico. Pero la historia del hundimiento tiene un rival en la misma orilla del río Lagan. El solar contiguo al nuevo Titanic, donde antaño se pintaban los buques, es cuna y cantera de Juego de tronos, la popular adaptación de televisión de la novela de George R.R. Martin que se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos. La transformación de Belfast en las últimas dos décadas ha sido notable. Una ciudad que una vez estuvo patrullada por tropas fuertemente armadas y perseguida por la violencia sectaria ahora está llena de vecindarios modernos que estallan con bares, restaurantes y locales para todos los gustos. Los antiguos y oxidados muelles son ahora el vibrante Titanic Quarter, hogar de elegantes apartamentos y un sensacional museo. Más allá se encuentra la costa de Causeway, cuya belleza intemporal y distracciones de alto nivel –golf, whisky y algunas de las rocas más famosas del mundo– son más populares ahora que nunca.

Auschwitz (Polonia), la lucha por preservar la memoria del horror

El campo de exterminio nazi de Auschwitz en Polonia se enfrenta a un complejo proceso de restauración cuyo objetivo es preservar su memoria dejando todo exactamente como estaba cuando fue liberado por los soviéticos. La Unesco lo declaró patrimonio de la humanidad en 1979. En total, el plan de conservación incluye 45 barracones de ladrillo, 22 barracones de madera, 21 torres de vigilancia pequeñas y 6 grandes, y materiales de todo tipo. El turismo masivo también representa un desafío: en 2016, Auschwitz recibió dos millones de visitantes, cuatro veces más que diez años antes. Además, por primera vez una exposición con objetos de Auschwitz, organizada por la compañía española Musealia, podrá verse en diferentes lugares del mundo: su gira empezó en Madrid el 1 de diciembre y se prolongará hasta junio.

Sevilla, Año Murillo y recomendación de Loney Planet

A Sevilla nunca le han faltado reclamos para ser una de las ciudades soñadas por los viajeros de todo el mundo. Presume de su excepcional herencia histórica y artística, de ser una ciudad “con duende” cuyo encanto se respira en las calles. La ciudad andaluza será el gran destino al que los viajeros de todo el mundo deberían viajar el próximo año. Con el Año de Murillo en marcha, la ciudad está en su mejor momento y así lo confirma el famoso ranking Best in Travel de Lonely Planet que reúne las mejores tendencias, destinos, viajes y experiencias viajeras para el año venidero. Y, por primera vez, una ciudad española encabeza las preferencias de los grandes viajeros y editores de las guías Lonely Planet. Para Sevilla será un año muy especial, pues celebra el 400 aniversario del nacimiento del pintor barroco sevillano Esteban Murillo y a lo largo del año se podrán visitar media docena de exposiciones excepcionales.

Austria celebra los 200 años de “Noche de Paz”

Salzburgo, el Tirol y la Alta Austria celebran en 2018 los doscientos años de la creación de la célebre "Noche de Paz" que aproximadamente dos mil millones de personas cantan en más de 300 idiomas y dialectos en todo el mundo. Noche de paz es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, himno universal de la paz, bien cultural internacional y legado musical. El gran aniversario se celebrará como se merece en toda Austria y especialmente en las trece localidades de Noche de paz de la región de Salzburgo, el Tirol y la Alta Austria con inauguraciones de museos, exposiciones especiales en Salzburgo y Linz, el estreno de una obra de teatro y muchas más actividades. Acudirán visitantes de todo el mundo para disfrutar de unas vacaciones auténticas, en las que seguirán las huellas de este villancico. Noche de Paz, que fue cantado en un conmovedor alto el fuego durante la Primera Guerra Mundial por las tropas francesas y alemanas, separadas por apenas unos metros, es un mensaje pacífico que se extendió como la pólvora por todo el mundo. En la actualidad no hay prácticamente nadie que no conozca esta emotiva melodía.

Moscú y otras 10 ciudades rusas acogen la Copa Mundial de Fútbol

Rusia albergará por primera vez una Copa Mundial de Fútbol y tendrá como sedes a 12 estadios de 11 ciudades que siguen trabajando contra el reloj para llegar a la cita mundialista en óptimas condiciones. Moscú, la capital, contará con dos escenarios. El imponente estadio Luzhniki, que albergará el partido inaugural y la final; y también el Otkrytie Arena, donde habitualmente juega de local el Spartak. Las otras 10 sedes/ciudades, a las que www.jetcost.es ofrece vuelos – Samara, Kaliningrado, Kazán, Nizhni, Rostov, San Petersburgo, Saransk, Sochi, Volgogrado y Ekaterimburgo– se encuentran a mucha distancia una de otra y los equipos deberán armar con tiempo un cronograma especial para no sufrir los viajes que se sucederán en caso de ir pasando las rondas. España se concentrará en el Mundial de Rusia en Krasnodar, una ciudad industrial al sur del país, en el Cáucaso Norte, que no fue elegida por la FIFA como una de las 11 sedes del próximo Mundial.

Guadalupe, elegido entre los más bellos pueblos de España

Guadalupe fue elegida a final de noviembre la primera de las 7 Maravillas Rurales de España 2017, según la votación organizada por Toprural en la que se busca la Maravilla Rural del año. Unas semanas más tarde, se ha impuesto a Combarro (Pontevedra) como «el pueblo más bello y bueno» de España. Tras semanas de votación en el concurso «Luce tu pueblo», organizado por la marca de bombones Ferrero Rocher, Guadalupe ha conseguido aglutinar más del 54 % de los votos, y hace unas semanas los guadalupenses vivieron en la Plaza de Santa María una espectacular iluminación que realza tanto su principal referente, el Real Monasterio de Guadalupe, como todo el pueblo. El resultado de las dos votaciones sitúa a Guadalupe como una de las estrellas de este año. Un pueblo que siempre ha estado entre los más bonitos, pero que, por azar del destino, esta vez ha logrado dos buenos reconocimientos en muy poco espacio de tiempo.

Kutaisi, la capital legislativa de Georgia, en vuelo directo desde España

La capital legislativa de Georgia, Kutaisi, es uno de los nuevos destinos a los que se puede acceder en vuelo directo desde España. La nueva ruta de Wizz Air desde Barcelona comenzará a partir de mayo, los lunes miércoles y viernes y precios a partir de 59.99. Hay que pasear por las hermosas calles y jardines del centro de la ciudad y disfrutar de la belleza de los bosques que la rodean. Hay numerosos programas culturales a los que se puede asistir y explorar la tercera ciudad más poblada del país, disfrutando en los bancos del río Rioni. Hay que visitar los impresionantes edificios religiosos y la antigua arquitectura mientras se conoce la historia de Georgia. El monasterio medieval de Gelati ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la historia de la catedral de la Dormición se remonta a principios del siglo XI. Tampoco hay que perderse la cueva de Sataplia, donde se pueden observar las huellas de los dinosaurios y las ruinas del que una vez fue el fabuloso Palacio de Geguti.

París acogerá la Ryder Cup 2018

Algunas de las posibilidades que París y su Región ofrecen son bien conocidas: visitar museos y monumentos, comer bien a buen precio, pasear por el Sena, disfrutar de su noche interminable... Tal vez no se sepa tanto que, además, en París y sus alrededores es posible jugar al golf y que hay mucho donde elegir, nada menos que 71 campos de golf. No es raro, por tanto, que la Ryder Cup de 2018, el acontecimiento deportivo que más atrae mediáticamente tras el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos, tenga su sede en la capital francesa y su región del 28 al 30 de septiembre. A 10 kilómetros de Versalles y 28 de París se encuentra el Golf National uno de los mejores campos de Francia, donde se disputa el Open de Francia desde 1991 y que acogerá la Ryder Cup en 2018. Tiene dos recorridos de 18 hoyos y uno de 9. L´Albatros, par 72 se caracteriza por sus impresionantes obstáculos de agua, grandes bunkers y calles estrechas; mientras que l´Aigle, par 71, tiene un carácter más británico.

Salamanca, 800 años de su Universidad

El Ayuntamiento de Salamanca invertirá más de 1,2 millones en actos culturales, educativos y turísticos dentro de su participación en la celebración del VIII Centenario de laUniversidad de Salamanca, que en 2018 celebra 800 años de existencia. En la programación de actividades, destaca el apartado cultural, con cinco bloques: teatro, música, exposiciones, publicaciones y actos centrados en la palabra. La programación incluye la coproducción y estreno absoluto, en el Teatro Liceo los días 9 y 10 de febrero, de la obra "Venceréis pero no convenceréis", en el apartado expositivo, la sala de exposiciones de San Eloy acogerá en enero la muestra "Pioneros de la modernidad. Siglos XIX y XX en la Colección Gerstenmaier", con 76 obras de Joaquín Sorolla, Mariano Fortuny, Ignacio Zuloaga, Carlos de Haes, Raimundo Madrazo, Joaquín Mir y Antonio Muñoz Degrain. Además, habrá un Festival internacional de jazz en el Patio de Escuelas; un ciclo de Corales y un Ciclo de Música de Cámara; y en el inicio del próximo curso se celebrará un Festival de música en el campus universitario.

Nueva Orleáns cumple 300 años

Para celebrar 300 años de rica historia, diversidad, tradiciones culturales y capacidad de recuperación, la ciudad de Nueva Orleans celebrará 2018 por todo lo alto. En 2018 se llevarán a cabo una variedad de eventos especiales, conciertos, fuegos artificiales y la finalización de grandes proyectos de infraestructura que incluyen un nuevo aeropuerto, la reurbanización de su legendaria ribera y la creación de un corredor médico del siglo XXI. Durante los últimos 300 años, esta ciudad portuaria ha recibido personas de todo el mundo en busca de nuevas vidas y perspectivas. La influencia francesa es prominente desde la fundación de la ciudad en 1718 hasta la actualidad. También hay una fuerte herencia cultural española debido al dominio español de la ciudad en el siglo XVIII. Además, en todo el sur de Estados Unidos, se conmemoran los 50 años desde que Martin Luther King Jr fue asesinado en Memphis, y el aniversario ha impulsado la apertura de varios lugares de interés centrados en los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos. Principalmente es el Memorial a la Paz y la Justicia en Montgomery, Alabama, una deslumbrante estructura de columnas suspendidas que rinde homenaje a las 4000 víctimas de linchamiento documentadas de la nación. El lugar de nacimiento de King en Atlanta está siendo restaurado para los visitantes, y el motel donde fue asesinado, ahora transformado en el Museo Nacional de Derechos Civiles, está celebrando un año de conciertos de poesía, conciertos y otros eventos especiales.

Bilbao, la mejor ciudad de Europa de 2018

Bilbao ha sido premiada recientemente con el premio que anualmente concede la organización sin ánimo de lucro 'The Academy of Urbanism' como mejor ciudad de Europa para 2018, que reconoce las buenas prácticas urbanísticas. La capital vizcaína competía con Viena (Austria) y Ljublana (Eslovenia). El alcalde de Bilbao Juan María Aburto ha manifestado su "orgullo" por recoger este galardón y ha destacado que la capital vizcaína "sigue en desarrollo" con nuevos proyectos ya en marcha como el TAV, Zorrotzaurre como espacio de oportunidad, la Ría como eje vertebrador, y un Bilbao basado en firmes valores que se forja como ciudad universitaria, museística y de negocios. Una delegación de "The Academy of Urbanism" estuvo valorando 'in situ" Bilbao durante el mes de septiembre de 2017, interesándose en cuestiones como las infraestructuras, los servicios urbanos, el mapa político, la cultura local, la calidad de vida y el bienestar, la sostenibilidad, el medio ambiente, la conectividad o el éxito comercial y su viabilidad. Tras realizar la misma evaluacion en las otras dos ciudades seleccionadas, Ljubljana (Slovenia) y Viena (Austria), el jurado ha considerado que Bilbao era merecedora de ser considerada la Mejor Ciudad Europea 2018.

El Cairo inaugura el Gran Museo Egipcio

A pocos cientos de metros de las pirámides, y quince años después de comenzar las obras, con un presupuesto inicial que se ha doblado hasta alcanzar mil millones de dólares, el Gran Museo Egipcio intenta un último empujón antes de su inauguración parcial en 2018. El Gran Museo Egipcio (GEM) mostrará el patrimonio del Antiguo Egipto, importantísimo dentro del patrimonio de la humanidad. Sin embargo, ningún país ni ninguna organización se ofreció realmente a ayudar con la financiación de este gran proyecto, que es para la protección de este patrimonio. El museo expondrá 100.000 piezas –50.000 por primera vez– y espera recibir unos 5 millones de visitantes anuales. A principios de 2018 se inaugurarán las escaleras, flanqueadas por imponentes estatuas, como la del coloso recuperada este año del fango de un suburbio cairota, y una sola galería, reservada para el más famoso faraón egipcio. Por primera vez en la historia se expondrá la completa colección de Tutankamón, con más de 5.000 piezas, dos tercios de ellas por primera vez desde que el egiptólogo Howard Carter dio sus primeros pasos en la tumba descubierta en 1922.

Lisboa y otros lugares de Portugal

Lisboa acogerá el Festival de la Canción de Eurovisión. El país anfitrión de la edición número 63 del certamen trabaja día y noche, sin descanso, para que la semana del 12 de mayo todo salga perfecto. Una buena razón para acudir a la capital del país vecino, según www.jetcost.es. Pero además, Portugal ha arrasado en la última edición de los World Travel Awards (WTA), considerados los Oscar del turismo. El país fue elegido Mejor Destino Turístico del Mundo, mientras que Lisboa se llevó el premio al Mejor City Break y Madeira el de Mejor Destino Insular, entre otros galardones. Alentejo, además es el mejor destino de Europa para practicar senderismo. Se trata de la primera vez en los casi 25 años de historia de este premio que los más de 200.000 profesionales del turismo que forman parte de la WTA otorgan semejante distinción a un país europeo. El país vecino se impuso a las candidaturas de Brasil, las Islas Maldivas, Estados Unidos, Grecia, Marruecos, Vietnam y España en seis categorías, arrasando con los premios que reconocen excelencia en la industria turística a nivel internacional. Destinos y organizaciones turísticas lusas también triunfaron en otras cinco categorías, confirmando la transformación de Portugal de un país pobre en la esquina de Europa a uno de los nuevos pesos pesados de este sector. La capital, Lisboa, fue elegida por su «singular belleza y la excelente oferta que ofrece en términos de estancias de corta duración». Su conexión a numerosas ciudades europeas a través de vuelos de bajo coste han convertido la capital lusa en un destino favorito de viajeros que buscan hacer escapadas de fin de semana, y este año anticipan que casi siete millones de turistas recorrerán las pintorescas calles del Bairro Alto y Alfama, además de joyas arquitectónicas como el Monasterio de los Jerónimos.

San Sebastián, «Mejor Destino Gastronómico del mundo»

La empresa británica Caterwings, especializada en catering con sede en Londres, ha seleccionado los 100 destinos donde mejor se come del planeta y en el «top ten» hay tres españoles: San Sebastián primera, Barcelona cuarta y Madrid séptima. La búsqueda de los «Mejores Destinos Gastronómicos 2017», se ha llevado a cabo entre 100 ciudades consideradas para los turistas como las mejores urbes dónde comer y se han usando quince criterios diferentes para determinar las mejores. Calidad de los productos, variedad de la oferta gastronómica, opiniones de críticos o disponibilidad de opciones vegetarianas y veganas han sido algunos de los factores que han intervenido en esta lista liderada por San Sebastián.

Kiev acogerá la final de la Champions

La capital de Ucrania, Kiev, será testigo de la final de la Champions League 2017-18. Se jugará concretamente en el estadio NSK Olimpiyskyi. La instalación tiene una capacidad para más de 70.000 espectadores y está reconocido por la UEFA como campo de máxima categoría. Será el próximo 26 de mayo de 2018 cuando 22 jugadores se vean las caras sobre el antiguo Estadio Rojo en la final entre los dos equipos más potentes de Europa y uno de ellos se alce un la corona de campeón de la Champions League. El campo donde juega el Dínamo de Kiev, además de la selección de Ucrania, fue inaugurado en agosto de 1923 y su última remodelación fue con motivo de la Eurocopa de 2012, año en el que albergó un total de cinco encuentros, entre ellos la final en la que España se proclamó campeona de Europa ante Italia por 4 a 0. Kiev toma así el testigo del Millenium de Cardiff, donde la pasada temporada se disputó la final de la Champions League, en la que el Real Madrid se coronó ante la Juventus. Lyon será el escenario de la final de la Europa League y la Supercopa de Europa se disputará también por primera vez en Tallinn (Estonia).

Y, además...

Otras muchas ciudades también tiene algo que celebrar en 2108. Por ejemplo, Palermo es la Capital Italiana de la Cultura; Atenas ostentará la capitalidad del libro por la UNESCO; Sao Paulo (Brasil), es Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica; Cascais (Portugal), es Capital Europea de la Juventud en 2018; Pyeongchang (Corea del Sur), acogerá los Juegos Olímpicos de Invierno; Ciudad de México, será Capital del Diseño 2018; Sofía (Bulgaria) ha sido designada como la ‘Capital Europea del Deporte 2018’...

