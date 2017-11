Bilbao recibe en Londres el galardón como mejor ciudad europea 2018

Actualizada 09/11/2017 a las 13:13

Bilbao ha sido reconocida en Londres como Mejor Ciudad Europea 2018 durante la ceremonia "The urbanism Awards", en la que este galardón ha sido recogido por el alcalde de la villa, Juan Mari Aburto.

Este Premio, por el que Bilbao competía con Ljubljana (Slovenia) y Viena (Austria), evalúa las ciudades no sólo en cuestiones urbanísticas, sino también en cuanto a aspectos ambientales, sociales, innovadores, gobernanza e identitarios, según ha informado el ayuntamiento de la capital vizcaína.

Tras recoger el galardón, Aburto ha expresado su orgullo por el premio: "Estamos de enhorabuena. Bilbao ha hecho una gran transformación, pero el premio es por una ciudad que sigue en desarrollo", basada "en firmes valores y que se forja como ciudad universitaria, museística y de negocios", ha señalado.

Una delegación de "The Academy of Urbanism" estuvo valorando 'in situ" Bilbao durante el pasado mes de septiembre, interesándose en cuestiones como las infraestructuras, los servicios urbanos, el mapa político, la cultura local, la calidad de vida y el bienestar, la sostenibilidad, el medio ambiente, la conectividad o el éxito comercial y su viabilidad.

Tras realizar la misma evaluación en las otras dos ciudades seleccionadas, Ljubljana (Slovenia) y Viena (Austria), el jurado ha considerado que Bilbao era merecedora de ser considerada la Mejor Ciudad Europea 2018.

"The Academy of Urbanism" es una organización sin ánimo de lucro, políticamente independiente, que fomenta y favorece el reconocimiento de ciudades del Reino Unido y Europa con el propósito de identificar y promocionar las buenas prácticas en materia urbanística.

Los "Urbanism Awards" son la plataforma más relevante de esta organización, que busca construir entornos urbanos de alta calidad, innovadores y sostenibles.

Profesionales de la arquitectura y el urbanismo plantean sus propuestas para el Premio cada año, para después elegir tres finalistas.