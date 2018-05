15/05/2018 a las 06:00

No hay duda alguna de que es imprescindible que hagamos todo lo posible por tener una buena imagen de nuestro negocio en Internet, y es que estamos hablando de una inversión inteligente y que nos puede aportar una gran cantidad de beneficios, empezando por un notable crecimiento de nuestra cartera de clientes, y logrando por supuesto también una mejor imagen que garantice una mayor fidelidad. Por esa razón vamos a recurrir al marketing online como nuestro recurso más valioso, conociendo las distintas alternativas que tenemos a nuestra disposición para lograr crecer de forma efectiva y en el menor plazo de tiempo.

NUNCA DEBES OLVIDAR LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS REDES SOCIALES

En primer lugar, a la hora de desarrollar una buena campaña de marketing, es muy importante que no menospreciemos la importancia del social media, es decir, de las redes sociales, y es que estamos hablando de uno de los núcleos a los cuales acude una mayor cantidad de usuarios, lo que significa que también vamos a tener más posibilidades de encontrar a nuestros potenciales clientes.

No obstante, hay que tener en cuenta que cuando acabamos de comenzar un proyecto, lo habitual es que no tengamos suficientes seguidores, lo que significa que la imagen que vamos a dar va a ser un poco elemental, es decir, de negocio que no tienen mucha experiencia. Por esa razón os aconsejamos que tengáis en cuenta que en estos casos, las grandes empresas lo que hacen es invertir para llevar a sus youtubers a lo más alto del buscador de YouTube, y de la misma forma, nosotros podemos comprar views para Youtube, seguidores en las redes sociales, etc. con el objetivo de mejorar nuestra imagen desde el primer día.

De igual manera podemos contratar servicios de me gustas para Youtube y en general todo lo que necesitemos para poder aportar una imagen más consolidada y de mayor experiencia.

EL POSICIONAMIENTO SEO, EL RECURSO POR EXCELENCIA QUE DEBERÁS TRABAJAR MÁS

El posicionamiento SEO es uno de los recursos que debemos trabajar más, y es que estamos hablando de nuestra posición en los buscadores, es decir, todos utilizáis buscadores como por ejemplo Google con el objetivo de encontrar Internet lo que estáis buscando, de manera que introducís una serie de palabras clave y os aparecen diversos resultados. Esto resultados, las estadísticas demuestran que la gran mayoría se queda en la primera página y nunca o casi nunca pasa a la segunda, además de que los primeros resultados de esta primera página son los más recurridos.

Evidentemente nuestro objetivo tiene que ser el de encontrarnos en la primera página y entre los primeros resultados, algo que no es fácil, requiere su tiempo y, sobre todo, la utilización de herramientas y profesional cualificado.

Para ello podemos contratar los servicios de la Agencia BRB Publicidad, la cual se encargará de realizar un estudio específico de nuestro proyecto con el objetivo de ofrecernos todas las alternativas viables que realmente nos ayuden a mejorar nuestros resultados, gracias a lo cual seremos vistos por una mayor cantidad de potenciales clientes, mejoraremos nuestra imagen, y no olvidemos que también lograremos adelantar de este modo a la competencia.

Y POR SUPUESTO TAMBIÉN DEBES INVERTIR EN UN BUEN DISEÑO WEB

Un buen diseño web es una base esencial de toda página web, blog o tienda online, ya que no debemos confundirnos y pensar que el diseño web es tan sólo la apariencia, sino que hablamos de una página que debe ser optimizada de manera que ofrezca todos los servicios necesarios al visitante garantizando en todo momento la máxima velocidad, gracias a lo cual también mejoraremos considerablemente la experiencia de usuario.

Esto también va a repercutir muy positivamente en nuestro posicionamiento, por lo que no olvidéis invertir adecuadamente en desarrollo web.

