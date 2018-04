Actualizada 18/04/2018 a las 21:34

La Game Developers Conference, celebrada a finales de marzo en San Francisco, es la reunión más importante de profesionales de la industria del videojuego a nivel global. El foro presenta a desarrolladores de todo el mundo la oportunidad de hacer contactos, asistir a seminarios y conferencias, y en general tomar perspectiva sobre la marcha de la industria. Uno de los paneles que más atención ha concentrado este año tenía el título de “Union now? Pros, cons, and consequences of Unionizat

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+