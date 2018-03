Actualizada 18/03/2018 a las 21:13

Soy consciente del berenjenal en el que me he metido al hablar de este temazo. Y es que cada entorno de programación es diferente y desde cada espacio se aboga por el uso de uno de ellos. Y, mirad, sinceramente, me da igual el programa o robot que utilicéis… lo que me interesa es que lo utilicéis para aprender a programar. Y es que hay quien dice que no usemos tal o cual software porque son privativos, son de una empresa concreta, porque no son programas que luego seguirá usando el alum

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+