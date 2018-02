23/02/2018 a las 06:00

Dentro de las redes sociales, no hay duda de que en la actualidad hay una que tiene un ritmo imparable. Instagram crece a una velocidad muy alta, y muchas empresas buscan la manera de aprovechar su potencial, aumentando su presencia y fomentando la participación de los usuarios. Si eres una de ellas, o si buscas convertirte en alguien relevante en el mundo de las redes sociales, aquí tienes algunos trucos que te pueden ayudar.

TRABAJA LA CALIDAD DE TUS FOTOGRAFÍAS

Instagram es una red basada en imágenes. Por lo que si quieres destacar, necesitarás que tus fotos causen un gran impacto. Busca el modo de componerlas de tal manera que los usuarios se sientan impulsados a dar like o comentar. También es importante que sean imágenes de calidad, originales y que ofrezcan algo que no sea más de lo mismo.

¿COMPRAR SEGUIDORES? BUENA IDEA PARA EMPEZAR

Aunque hay cierta polémica sobre si la compra de seguidores es positiva o no, lo cierto es que todos los días se crean nuevas cuentas, y los usuarios están algo saturados. Por eso, si un perfil no tiene el respaldo de unos cientos (o miles) de seguidores, lo más probable sea que ni siquiera se planteen entrar en él. De ahí que un proyecto nuevo puede hacerse con seguidores o comprar likes en Instagram como estrategia. Después habrá que seguir trabajando, claro está.

Eso sí, no sirven todo tipo de seguidores. Es fundamental que sean personas reales, y no bots. Por lo que si te decides a hacerlo, lo mejor es que te asegures de que detrás de cada like o seguidor hay alguien de verdad, que pueda dejar de seguirte si no le gusta tu contenido.

APROVECHA EL ENLACE DE TU BIOGRAFÍA

Instagram no permite que puedas colocar links en las publicaciones. Al menos, enlaces en los que el público pueda acceder directamente. Por eso, debes aprovechar tu ficha biográfica y colocar allí la dirección a la que más te interesa que entren los usuarios. Para aumentar las posibilidades, crea una bio que enganche.

UTILIZA LOS HASHTAGS ADECUADAMENTE

Las tendencias son fundamentales en redes sociales. Una de las recomendaciones más habituales que te hará tu consultora de marketing será que las aproveches bien. No se trata de colocar todas las etiquetas que aparecen en los primeros puestos del momento, sino en localizar los hashtags adecuados para tu perfil y usarlos. Así, los usuarios interesados en estas tendencias podrán encontrarte con mayor facilidad.

USA TAMBIÉN EL VÍDEO

Además de fotografías, Instagram permite subir vídeos cortos. Teniendo en cuenta que las imágenes en movimiento multiplican por 3 las probabilidades de que se comparta en contenido, es sin duda una buena herramienta para ganar seguidores. Puedes grabar directamente desde la aplicación o compartir vídeos creados con algún programa. Sobre todo, busca entretener y crear un vínculo con la audiencia.

SER CONSTANTE Y SEGUIR UN CALENDARIO

Para que puedas conseguir el máximo de esta red social, debes ser constante y regular. No puedes estar varios días sin subir nada y de repente poner un montón de imágenes, esperando a que los seguidores entren a verlas todas. Lo mejor es crear un calendario editorial, planificando el contenido que vas a publicar según sea el momento. Esto implica estar pendiente de crear el contenido para subirlo a esa hora o invertir en alguna herramienta que te permita programarlo. Pero la regularidad y una buena planificación es fundamental, y merece la pena.

Si quieres explotar todo el potencial de Instagram, no dejes de poner en práctica estas pautas. Verás cómo aprovechas las posibilidades de esta red social.

Etiquetas Tecnología

Selección DN+