El viernes el mejor día para publicar en Twitter y el jueves en Facebook

El mejor día para difundir contenidos en Twitter es el viernes, mientras que en Facebook el jueves, ya que es cuando más seguidores activos tienen estas redes sociales, mientras que en ambos casos el peor día es el domingo.

Se desprende de un estudio elaborado por la herramienta de gestión de contenidos en Internet Metricool, del que se concluye que el domingo es el mejor día para compartir fotos y vídeos en Instagram, donde el sábado es el peor momento para hacerlo.

En cuanto a las mejores franjas horarias para publicar contenidos, Twitter tiene mayor tráfico entre las 16:00 horas y las 18:00 horas.

Justo cuando termina el mejor momento para Twitter comienza el de Instagram, aunque la hora puntera en esta red social son las 21:00 horas, la misma que en Facebook.

El consejero delegado de Metricool, Juan Pablo Tejela, ha puntualizado en una entrevista a Efe que "las mejores horas son indicaciones generales de tendencias", pero suelen ser también los momentos en los que hay más competencia.

El informe ha señalado que Twitter exige publicar con más frecuencia, ya que "es una red de actualidad frenética y de conversaciones muy rápidas y cortas, donde realizar una publicación cada tres días no es suficiente", ha apuntado.

El coste de mantener actualizada una cuenta de Twitter es muy bajo, ya que las marcas pueden "compartir contenido propio, participar en las conversaciones de los demás o compartir noticias del sector", ha destacado Tejada.

Estas tendencias generales deben ser analizadas de forma individual, para saber "cuáles son las mejores horas para cada marca, en función de cuándo están activos sus seguidores", ha señalado.

Los datos del informe también han concluido que la frecuencia de publicación se incrementa a medida de que los seguidores aumentan.

En concreto, las cuentas de Twitter con menos de 500 seguidores comparten 60 publicaciones al mes, mientras que las de más de 50.000 seguidores superan los 1.000 tweets.

En Facebook, la frecuencia media de publicación es de 21 contenidos al mes en las cuentas de menos de 500 seguidores y de 137 en las de más de 50.000 seguidores.

Estos datos demuestran que cuantos más contenidos generen las marcas, mayor será el alcance obtenido, aunque Metricool ha aconsejado "no descuidar la calidad de las publicaciones".

Tejela ha indicado que las redes sociales son importantes para las marcas porque ofrecen "la posibilidad de establecer una comunicación" y en la actualidad es más importante que "publicar un teléfono o una dirección física".

Además, permiten escuchar lo que se dice de la empresa o la marca y, si se dispone de una comunidad de seguidores fieles, ayudarán a proteger su reputación, ha remarcado.

Sin embargo, Tejela ha apuntado que no es necesario que las marcas estén presentes en las tres redes sociales, ya que habrá negocios que "no puedan sobrevivir" sin tener presencia en todas ellas y otros que no "les compense afrontar los costes de estar en las tres".

En el estudio se han analizado 63.791 cuentas reales de Facebook, Instagram y Twitter -las redes sociales más utilizadas en España- y se han determinado los mejores momentos para publicar en cada una de ellas.

