01/12/2017 a las 06:00

A medida que pasan los años las cifras de negocio de comercio electrónico van batiendo récords dentro y fuera de nuestras fronteras. Los números son contundentes, por ejemplo en Estados Unidos, la cuna de las mayores corporaciones del mundo digital, la facturación de las ventas al detalle online alcanzó ya los 360.000 millones de dólares durante el año 2016. En España no nos quedamos muy atrás y el volumen de negocio del comercio electrónico llegó a los 24.185 millones de euros el pasado 2016, con un brutal aumento del 20,8% respecto a 2015, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero donde unos ganan, otros pierden.

Entre una de las grandes víctimas se encuentran los centros comerciales. En Estados Unidos, cuyas tendencias suelen servir de predicción de lo que sucederá en Europa en muchos casos, se han anunciado el cierre de cerca de 4.000 tiendas pertenecientes a grandes cadenas como Abercrombie & Fitch, Payless Shoes o The Limited, según afirma la prestigiosa revista Forbes.

Por otra parte, en España, si bien no se está dando tal sangría de cierre de tiendas físicas, sí que ha habido un cambio de estrategia por parte de grandes cadenas de distribución. Tal es el caso de Decathlon, Leroy Merlin o Media Markt que recientemente han abierto locales en el centro de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Esta estrategia obedece parcialmente al cambio propiciado por el comercio electrónico que está desmotivando a los compradores a acudir a las grandes superficies situadas en los extrarradios de las metrópolis, entre cuyas ventajas se encontraban sus bajos precios, algo que el comercio electrónico ha igualado o mejorado.

LAS BAJAS BARRERAS DE ENTRADA DE LOS COMERCIOS ONLINE

Y es que si algo ha caracterizado a las tiendas online son las bajas barreras de entrada, es decir, casi cualquiera puede hoy montar su propio negocio online. En este sentido, ni siquiera son necesarios grandes conocimientos de informática, ya que con plataformas online como esta, la parte más técnica de abrir una tienda en la Red de redes se ve totalmente facilitada. Asimismo, otros aspectos como la logística tienen fácil resolución gracias a los numerosos proveedores logísticos capaces de entregar mercancías en casi todo el país en cuestión de horas.

De hecho, hay decenas de ejemplos de casos de éxito de tiendas online que surgieron casi sin inversión inicial. También es el caso del negocio minorista online más grande del planeta, que relativamente con pocos recursos abrió en el año 1995 un comercio virtual de libros y ha pasado a ser una de las empresas más grandes del mundo que puede presumir de haber tenido unos ingresos de casi 100.000 millones de euros durante 2016.

No obstante, la empresa norteamericana ha cambiado recientemente su estrategia aprovechando la debilidad de los comercios físicos. Por una parte está apostando fuerte por llegar a sus clientes por diferentes vías desde supermercados a pie de calle. Es por ello por lo que adquirió la 450 supermercados de la cadena Whole Foods, con los que trata de crear un concepto nuevo de tienda en la que no haga falta pasar por caja para pagar, simplemente un sistema inteligente se cobraría automáticamente lo adquirido al salir del local.

Amazon de igual manera se ha lanzado a adquirir decenas de locales y espacios para construir sus centros logísticos con los que hacer frente al aumento de sus ventas. Sin ir muy lejos, en España la firma de Jeff Bezos instalará pronto su sexto centro logístico. Irónicamente, muchos de estos nuevos centros de reparto fueron en su día centros comerciales, y que una vez arruinados y abandonados, en parte por causa de Amazon, han sido adquiridos por este para convertirlos en parte de su inmensa red.

