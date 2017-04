El 'Terminator' del espacio y la guerra

18/04/2017 a las 06:00

Todavía no ha llegado el día del juicio final, ni el sistema informático Skynet es consciente aún de su propia existencia y pretende acabar con la vida humana sobre la Tierra. Sin embargo, el primer paso hacia Terminator lo acaba de dar Rusia. Se trata de un androide que parece hecho a imagen y semejanza de Arnold Schwarzenegger. Mide casi dos metros y pesa alrededor de 115 kilos.



El nombre de esta máquina -que, en principio, no tiene la misión de matar, pero que puede disparar pistolas automáticas con ambas manos- es Fedor, las iniciales del proyecto destinado a fabricar un robot que se ha ideado para su uso en misiones en el espacio, como el sustituto o ayudante perfecto para el hombre en un medio hostil. Los científicos lo han programado para que ni el hambre, ni la sed, ni las dudas inherentes al ser humano le hagan fallar en una misión de cientos de miles de millones de euros.

Según explicó el viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, Fedor es el astronauta ideal, ya que "funciona sin un traje espacial, puede vivir no sólo en un vehículo, sino también fuera de él" y será un tripulante necesario "tanto en las misiones en el espacio como en otros planetas", donde prestará su ayuda al hombre.



El proyecto nació en 2014 como una iniciativa para crear un androide que participara en misiones arriesgadas de rescate. Sin embargo, sus habilidades han ido en aumento. Se mueve como una persona, es capaz de coger todo tipo de instrumentos, puede conducir un coche y, además de ofrecer información en directo a la persona con la que trabaja, también puede tomar decisiones sencillas. Aquí es donde Fedor ha pasado de ser un simple androide a ocupar su propio espacio en los informativos. Para afinar la capacidad de razonamiento y de esa toma decisiones de la CPU -unidad central de proceso, por sus siglas en inglés-, el robot ha sido entrenado disparando armas cortas.



Hace unos días los técnicos rusos realizaron una demostración en un campo de tiro. Y la puntería de Fedor no es nada mala con ninguna de las dos manos. Pero los primeros recelos han llevado a que el viceprimer ministro ruso tuviera que matizar en Twitter que no se trata de un Terminator. "Fedor es una inteligencia artificial de gran importancia", afirmó.



De momento, Rusia ultima el aprendizaje de este androide antes de subirlo a una nave Soyuz rumbo a la Estación Espacial Internacional. Se prevé que el bautismo espacial de Fedor tenga lugar en 2021. Sin embargo, el Gobierno de Vladímir Putin tiene puestos los ojos en la Luna. Y es allí donde Fedor y sus futuros hermanos tendrán que trabajar duro. Moscú pretende levantar una base en el satélite terrestre, un centro que sería utilizado para la preparación y reabastecimiento de los futuros viajes a Marte.