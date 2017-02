Actualizada 19/02/2017 a las 16:48

Contar con un inglés fluido o excelente y tener buena presencia son requisitos casi imprescindibles para optar a muchos de los más de 13.000 empleos temporales que genera el Mobile World Congress (MWC), con ofertas de remuneraciones que en algunos casos están por encima de la media del mercado.



Aunque los perfiles que se demandan son variados (desde cocineros y camareros a limpiadores, chóferes, conductores de autocares o especialistas en logística), los que tienen más peso entre las ofertas publicitadas en portales de internet son los de azafatas y especialistas en mercadotecnia y publicidad.



Así, en la mayoría de los anuncios para seleccionar azafatas se concreta la necesidad de un "inglés excelente" o un "inglés fluido perfecto en conversación", y algunos buscan a personas que hablen también idiomas más exóticos por estos lares, como son el coreano o el chino.

Tener o no experiencia en ferias y congresos no es problema en estos casos, aunque se valora.



La remuneración de estos puestos de trabajo suele ser alta, con sueldos de, por ejemplo, 70 euros netos por día, o de alrededor de 300 euros por tres o cuatro días (27 y 28 de febrero y 1 de marzo, de 9 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas; y el 2 de marzo, de 9 a 14.00 horas).



Algunas de las empresas que estarán presentes en el MWC buscan azafatas que no sólo deben tener "buena presencia" o "excelente imagen" y dominio del inglés, sino que también deben medir más de 1,70 metros.



Entre las ofertas de trabajo que pululan por la red incluso aparece una en la que se pide a los candidatos una altura mínima de 1,70 metros, ser bilingüe inglés-español y usar una talla 36-38.



No todos los contratos que genera el MWC, el evento de referencia mundial de la tecnología móvil, son sólo para los cuatro días en los que se desarrolla el congreso, sino que se pueden alargar entre 2 y 4 semanas porque implican labores a realizar antes y después.



Así, otro de los colectivos que sale ganando con el congreso es el de los chóferes de autocares y taxis de gran capacidad, que vivirán de nuevo estos días su particular agosto.



Pese a que los anuncios buscando azafatas o personal de congresos (también se piden azafatos) llaman la atención, los sindicatos alertan de que el grueso de las contrataciones que genera el Mobile se concentran en la hostelería (restauración y hoteles, principalmente).



Estos puestos de trabajo (limpiadoras y camareras, mayoritariamente) no son considerados como cualificados, por lo que la remuneración que reciben están en la parte baja de las tablas salariales.



"En realidad, los principales beneficiados por el gran movimiento que genera el MWC son los intereses empresariales porque para el empleo no supone más que un fogonazo", explica a Efe el secretario de acción sindical de la Federación de Servicios de CCOO de Cataluña, Ramón González.



Los organizadores de este gran evento internacional de la telefonía móvil calculan que el impacto económico de la edición de este 2017 estará en torno a los 465 millones de euros y que se crearán 13.200 puestos de trabajo temporales.



Los hoteles son uno de los sectores más favorecidos, ya que los más de 100.000 congresistas que visitarán Barcelona coparán no sólo las plazas de Barcelona, sino de toda el área metropolitana, notándose el impacto incluso a 60 y 70 kilómetros de distancia.