Y aquí se acaba Yahoo!

Actualizada 15/01/2017 a las 22:39

En la era de internet y la tecnología uno o dos años, lejos de ser nada, son un mundo. Imaginen entonces 23. Esos son los cursos que han transcurrido desde que naciese uno de los grandes imperios de la revolución digital. Yahoo!, otrora uno de los mayores terratenientes del ciberespacio y una de las marcas más emblemáticas forjadas a base de unos y ceros, se encamina hacia su fin. Y es que Verizon, empresa que adquirió la estructura de la compañía de Sunny Valley, ha anunciado que sacrifica esta identidad y que lo que queda de ella pasará refundirse bajo el nombre Altaba.

Eso ocurrirá cuando culmine el proceso de compra, momento en el que Marissa Mayer, CEO de la firma, abandonará el cargo. Con ella se va la mujer que cambió Google por Yahoo!. Llegó en 2012 y soñó con levantar un gigante de barro, que por aquel entonces ya arrastraba los pies sin muchos visos de recuperar el caminar firme de antaño. Mayer era la primera mujer en el cargo y llegaba hasta ahí con el aval de haber sido una pieza clave en proyectos como Google Maps, Gmail o Street View.

Como mandan los cánones de una buena historia de éxito en Silicon Valley, toda historia de éxito arranca o en un garaje o en una habitación de universitarios. Fue en 1994, cuando Jerry Yang y David Filo ordenaron la amalgama de webs que existían entonces en una especie de directorio de páginas que facilitaba la búsqueda por aquel entonces.

El invento en cuestión triunfó entre sus compañeros. Y poco a poco, fue extendiendo su popularidad en otros círculos. A final de ese mismo año, ya contaba con 100.000 visitas cada 24 horas. Los inversores se fijaron en ellos. Inyectaron dinero a la compañía que crecía con nuevos productos digitales. Yahoo! se aprovechó de la fiebre de las 'puntocom' y fue precisamente la burbuja la que le asestó un golpe, aunque no mortal, que supondría el inicio de una lenta y larga decadencia.

En esos años nació Google, el que a la postre sería el gran verdugo del modelo de búsqueda creado por Yang y Filo. El que ahora es el buscador más popular de internet pidió financiación a Yahoo! en sus inicios, lo que les hubiese abierto la puerta de par en par a pertenecer al club de accionistas de una de las multinacionales más valoradas del mundo. Cuatro años más tarde, en 2002, tuvieron la oportunidad de comprarla. Solo ofrecieron 3.000 millones, mientras que Sergei Brin y Larry Page no nunca bajaron de los 5.000 millones. La negociación se rompió y nunca más se supo más de ello.

OPORTUNIDADES PERDIDAS

La gran G -ahora Alphabet- empezó a crecer. Llegó Android, la máquina de generar dinero con la publicidad contextual que no dejaba de funcionar. Google experimentó con robótica, drones de reparto y coches autónomos. Yahoo! veía pasar oportunidades pérdidas y cómo su rival adquiría empresas que iban mermando su negocio progresivamente. Solo hubo un triunfo notable: la compra de Flickr. La plataforma de fotografía ha sido hasta hace pocos meses, su gran esperanza. En 2008, la historia volvió a repetirse: Yahoo! negoció la compra de Facebook. Su carta se quedó corta y Mark Zuckerberg decidió seguir su camino. La llegada de Mayer supuso un pequeño balón de oxígeno. Imprimió un nuevo ritmo a la compañía y apostó decididamente por hacer nuevas adquisiciones. Incorporó Tumblr, una plataforma de blogs, a un decandente entramado de servicios 'on line'. No fue suficiente, sin embargo, para frenar a Facebook, que adquirió Instagram y WhatsApp, creando un rival demasiado fuerte en el mundo de los contenidos.

La compra de Yahoo!, de la que falta por cerrar algunos flecos, también peligró. Lo hizo por dos 'hackeos' masivos conocidos en los últimos meses y que afectaron a millones de usuarios. Ocurrió en septiembre y en diciembre y más de 1.500 millones de cuentas se vieron comprometidas. Pero, ¿qué pasará cuando Altaba sea una realidad con las miles de cuentas que aún siguen activas? Sus propietarios podrán seguir utilizándolo sin problemas. Yahoo Mail, Yahoo Deportes, la aplicación de Yahoo Tiempo seguirán con su marca, para no liar aún más a los usuarios. Solo habrá una serie de propiedades que quedarán al margen del acuerdo: la participación en Alibaba, el gigante del comercio chino; los activos del holding de Yahoo en Japón, país donde peculiarmente gozaba de una salud de hierro; y varias de sus patentes, cuyos derechos están pendientes de aclararse.