El consejero delegado de la firma automovilística estadounidense Tesla, Elon Musk, ha anunciado que la compañía presentará su camión eléctrico, denominado Tesla Semi Truck, el 26 de octubre en Hawthorne, Estados Unidos, un mes más tarde de lo previsto.



"La presentación y prueba del Tesla Semi Truck está prevista para el 26 de octubre en Hawthorne (Estados Unidos). Vale la pena ver esta bestia en persona. Es irreal", escribió Musk en su cuenta de Twitter.



Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal.