3 claves para esta temporada: flores, aires tropicales y esencias del oeste

La moda pisó ayer con fuerza la pasarela donde se presentaron las nuevas colecciones de mujer, hombre y juventud para la primavera verano 2018. Esta cita con la moda, que se repite al comienzo de cada temporada, tuvo lugar ayer en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. El desfile, al que asistieron 400 personas, tuvo como maestra de ceremonias a la periodista y presentadora de televisión Amaya Madinabeitia y como colaboradores en maquillaje y peluquería profesionales a Bobbi Brown y Ebanni Peluqueros. El desfile presentó las últimas tendencias de moda, las nuevas propuestas de las marcas exclusivas de El Corte Inglés y las prendas clave para esta temporada. Las flores y los tonos pastel, la tendencia safari con aires tropicales y urbanos, y la influencia en prendas, tejidos y estampados del oeste son tres tendencias imprescindibles esta temporada.

De hecho el desfile comenzó representando en pasarela la imagen icónica de la campaña de este año, con ocho modelos vestidos de total look con la primera de las tendencias: las flores y los tonos pastel. Las flores es el estampado primaveral por antonomasia y los colores pastel vuelven cargados de fuerza en múltiples versiones. Esta exuberancia primaveral, con vestidos de tejidos fluidos con estampados o bordados florales, tanto monocromáticos como estampados en colores contrastados son un must have de esta temporada. Esta tendencia permite acertar en todas sus versiones, sea con un traje de chaqueta, con el total look o bien eligiendo una prenda clave para dar el toque a un conjunto más básico. Eso sí, el rosa sin duda es el acierto.

Las influencias tejanas también se pudieron disfrutar en pasarela. Sin duda es una de las tendencias más importantes. El estilo cowboy estuvo presente en la pasarela con vestidos vaporosos, accesorios con print de flores, cinturones anchos, flecos y botines inspirados en las botas de las películas del oeste. Además, la combinación con prendas denim, con más de un siglo reinando, terminan de completar los mejores looks de cada temporada.

Como en una fiesta llena de contrastes cromáticos, los aires del oeste dejaron paso a la primavera más tropical. La naturaleza se apodera de los looks más aventureros con colores cálidos y estampados florales, combinadas para el perfecto conjunto urbano con prendas ligeras, amplias y en tonos más neutros, estilo minimal. Se consigue así un punto de equilibro que permite a la vez elegancia y comodidad.

El desfile terminó con las prendas más especiales para los eventos de temporada. Las propuestas de Fiesta de El Corte Inglés estuvieron protagonizados por el fucsia como color estrella y por vestidos que juegan con siluetas esculturales donde adquieren protagonismo los volantes y los detalles en 3D.

Una vez finalizado, los asistentes degustaron un cóctel gentileza de Bodegas Gran Feudo y Covap. Además, pudieron pasear por la “calle de la moda”, una galería con todos los looks aparecidos en pasarela, expuestos para que la gente pudiera ver las prendas de cerca.

PRENDAS CLAVE PARA ESTA TEMPORADA

En el desfile no faltaron tres de las prendas icónicas para esta temporada: los minibolsos, las chaquetas oversize y las gafas de sol retro. Los bolsos, accesorios imprescindibles, vienen esta temporada en formato mini y en un abanico de colores nunca visto, eso sí, en versión monocromática. Las chaquetas son las aliadas en el entretiempo, vienen fluidas, con detalles especiales y de diferentes tejidos, desde el plástico hasta los metalizados con tendencias como el sportyglam, la trench, la biker o el denim. Las gafas de sol son esenciales en verano, pero esta temporada llegan con aire retro, de pasta, con aplicaciones o metalizadas, redondas o cat-eye, pero siempre enormes.

EL BAÑO, UNA APUESTA DE MODA

Las colecciones de baño son una de las apuestas de moda más importantes para la temporada primavera verano. El Corte Inglés de Pamplona presentó ayer una selección de las propuestas que como cada verano reúne en un espacio exclusivo en la octava planta del centro comercial.

En este espacio se puede encontrar toda la moda de baño para mujer, hombre, jóvenes y niños/as. Allí además se ofrece todo lo necesario para disfrutar del verano a la última: pareos, camisolas, bolsos, toallas y todos los complementos. Las marcas exclusivas de El Corte Inglés tienen un gran peso en este espacio de baño, pero sin duda se pueden encontrar las mejores marcas de moda con sus nuevas colecciones de temporada.

En el desfile tuvo un papel destacado la propuesta de Énfasis, con tejidos de alta calidad y estudiados diseños para realzar la silueta femenina. Este año vuelven con fuerza los motivos navy y el rojo, que combinados de diferentes maneras (mix&match), permiten looks para todas las ocasiones. No desaparecen de las propuestas el blanco, el negro y los motivos florales y de inspiración étnica. Y en los complementos, las formas geométricas, los prints y la mezcla de tonalidades son los tres puntos fuertes de todo buen accesorio.

