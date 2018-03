Actualizada 16/03/2018 a las 15:36

Los looks sporty chic son una opción perfecta para nuestros outfits deL día a día. El estilo deportivo permite combinar prendas sencillas con la tendencia del momento: las zapatillas con plataforma. Después de verlas en las últimas pasarelas, ya están en las tiendas para apoderarse de las calles la próxima primavera. Llevamos varias temporadas viendo las plataformas en las suelas de nuestro calzado y después de que los diseñadores mostraran sus nuevas propuestas (seguro, muchas tenéis en mente las recientes zapatillas con plataforma de Balenciaga) las tiendas low cost se han sumado a esta tendencia.

Tanto es así que marcas míticas como vans y converse han renovado sus modelos icónicos añadiéndoles plataforma. ¿El resultado? Sneakers que están arrasando entre las it girls en las redes sociales y ya están agotándose en varias tiendas. Y es que, ¿quién no quiere unas vans Old School negras o las típicas converse blancas de tela, con plataforma? Seguro que esta tendencia os suena, y es que las “flatforms” arrasaron en los 90, cuando las deportivas empezaron a tener doble suela. Si es que, ¡todo vuelve! Como buena fashionista y amante de las sneakers no he podido resistirme a esta corriente y ya me he hecho con varios pares (yo a lo mío, pensando en la primavera).

Confieso que el año pasado ya me aficioné a este tipo de calzado. Me parece una opción genial para las chicas que no solemos vestir mucho con tacón. El hecho de tener plataforma ayuda a ganar unos centímetros de más y estilizar la figura de una manera más cómoda y casual. En cuanto a la suela, podemos verla de diferentes tipos. Predominan las suelas de goma entre las deportivas, el corcho para zapatos más vestidos y el esparto entre las alpargatas.

Hoy comparto con vosotras un look deportivo con una de mis combinaciones favoritas para entretiempo: Pantalones boyfriend, camiseta de algodón, maxiblazer y zapatillas blancas (con plataforma, claro).

¿Qué os parece este modelo de zapatilla? ¿Ya tenéis algunas? Os animo a que os hagáis con unas, no tengo ninguna duda de que conseguiréis veros radiantes y cómodas con ellas. Y cuidado porque… ¡enganchan! Sed felices.

