Actualizada 19/01/2018 a las 12:52

No hace falta que te guste el ski para lucir looks “después de esquiar”. La moda aprè ski traspasa las fronteras de las pistas y baja de la montaña para instalarse en la ciudad invadiendo los looks urbanos. Es curioso cómo con el tiempo la relación entre la moda y el deporte ha ido estrechándose. Es cierto que la ropa para hacer deporte se ha reinventando introduciendo las tendencias del momento en sus prendas (y yo encantada de la vida). Pero a su vez, la moda ha integrado la corrient

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+