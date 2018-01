04/01/2018 a las 21:00

Desde pequeñita, la víspera de reyes me ha parecido la noche más especial de las Navidades. No sé si será porque era el único día que pasábamos los 4 en casa (mis padres, mi hermana y yo), por la nostalgia de que se terminaban las vacaciones o por los nervios de tener que esperar hasta la mañana siguiente para descubrir si habías sido lo suficientemente buena durante el resto del año… Sea lo que sea, el 5 de Enero tiene una magia especial. Como las buenas costumbres no hay que pe

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+