25/08/2017 a las 06:00

¿Cómo? ¿25 de Agosto, ya? Parece que fue ayer cuando inaugurábamos el verano con mono de sol, playa y cervecitas… Y con ganas también de olvidarnos de los looks invernales a capas que nos acompañan la mayor parte del año. En cuanto a moda, el verano es sinónimo de prendas cómodas y vaporosas, looks relajados y tejidos fresquitos. No sólo cambia la ropa, los complementos también los hacen en la misma línea y nos acompañan durante toda la temporada para aportar un extra de estilo a